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Блюз от Цыганка, прыжки с парашютом и детская лаборатория. Куда в Гомеле сходить в выходные

28.09.2019 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные нет ни одной причины сидеть дома. Хотя бы потому, что на улице теплее, чем в квартирах с холодными батареями. Мы знаем про три события этого уикенда, которые не стоит пропускать.

Вечер блюза с Александром Цыганком


Фото: wikimedia.org

Где: Охотничий домик

Когда: 27 сентября в 19:00

Сколько: от 8 до 10 рублей.

Известный гомельский гитарист и преподаватель Александр Цыганок приглашает на свой осенний сольный концерт «С блюзом по лужам». Вас ждет немного грусти и меланхолии и много качественной музыки.

Закрытие парашютного сезона


Где: стадион «Гомсельмаш» и аэродром в Зябровке.

Когда: 28 сентября

Сколько: посмотреть — бесплатно, прыгнуть с инструктором — 260 рублей.

В эти выходные в Гомеле закрывается парашютный сезон. Завершится он показательными прыжками спортсменов на стадионе Гомсельмаш уже в эту субботу. Начало шоу в 11.30. Желающие же совершить прыжок с инструктором в тандеме могут это сделать на аэродроме в Зябровке. Также, при наличии желающих, есть возможность осуществить обзорные полеты на самолёте Ан-2.

Выставка-лаборатория «Элементариум»


Где: пр. Ленина, 43

Когда: 27 — 29 сентября с 10:00 до 19:00

Сколько: взрослые — 5 рублей, дети — 4 рубля, для организованных групп от 10 человек — 3 рубля с каждого

Картинная галерея Ващенко принимает выставку-лабораторию, способную не только помочь отлично провести время, но и узнать что-нибудь новое и пробудить у ребенка интерес к науке — ведь экспонаты можно трогать руками, запускать и вертеть.

 
Теги: Гомель
 
 
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В предстоящие выходные нет ни одной причины сидеть дома. Хотя бы потому, что на улице теплее, чем в квартирах с их холодными батареями.
 
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