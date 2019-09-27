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Блюз от Цыганка, прыжки с парашютом и детская лаборатория. Куда в Гомеле сходить в выходные
28.09.2019 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные нет ни одной причины сидеть дома. Хотя бы потому, что на улице теплее, чем в квартирах с холодными батареями. Мы знаем про три события этого уикенда, которые не стоит пропускать.
Вечер блюза с Александром Цыганком
Известный гомельский гитарист и преподаватель Александр Цыганок приглашает на свой осенний сольный концерт «С блюзом по лужам». Вас ждет немного грусти и меланхолии и много качественной музыки.
Закрытие парашютного сезона
В эти выходные в Гомеле закрывается парашютный сезон. Завершится он показательными прыжками спортсменов на стадионе Гомсельмаш уже в эту субботу. Начало шоу в 11.30. Желающие же совершить прыжок с инструктором в тандеме могут это сделать на аэродроме в Зябровке. Также, при наличии желающих, есть возможность осуществить обзорные полеты на самолёте Ан-2.
Выставка-лаборатория «Элементариум»
Картинная галерея Ващенко принимает выставку-лабораторию, способную не только помочь отлично провести время, но и узнать что-нибудь новое и пробудить у ребенка интерес к науке — ведь экспонаты можно трогать руками, запускать и вертеть.
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В предстоящие выходные нет ни одной причины сидеть дома. Хотя бы потому, что на улице теплее, чем в квартирах с их холодными батареями.
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