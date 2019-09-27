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Очереди в H&M, октябрьский рост цен, крутая Соболенко и смелые пациенты - все за вчера

28.09.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня в Минске в 12 часов открывается H&M. И пока вы спали, люди уже заняли очередь! Один парень пришел в пятницу! В час дня! Он точно получит бонус от магазина. Первой тысяче человек в очереди обещали подарочные сертификаты на 30 белорусских рублей, небольшие подарки и сувениры.



Еще один повод не сидеть дома в выходные — синоптики обещают нам теплый уик-энд. Погода начнет меняться, антициклон покинет территорию Беларуси, а атмосферные фронты, идущие из Западной Европы, принесут дожди и более теплый воздух. Так что все на прогулку! Ну, а мы уже прогулялись по Каменной горке с семьей Пышных. Микрорайону исполняется 10 лет, и местные рассказали, как за эти годы изменилось это «спальное гетто» или «человейник» — как только Каменную горку не называют.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Соболенко — крутая! Первая ракетка Беларуси в поединке за выход в финал турнира в китайском Ухане (призовой фонд — 2,82 млн долларов) одолела первую ракетку мира австралийку Эшли Барти в двух сетах — 7:5, 6:4. В Ухане Соболенко не проигрывает уже одиннадцать матчей подряд. В матче за титул турнира она сыграет с американкой Элисон Риске (№ 35 WTA).


  • Посмотрели, у кого из белорусов получилось войти в топ-500 крупнейших компаний России. Одна из них даже на несколько позиций обошла по объему выручки удобренческий холдинг «Уралкалий».
  • Лукашенко на встрече с украинскими журналистами сделал прогноз на тему, вернет ли когда-нибудь Россия Крым Украине. «Этот вопрос закрыт сегодня и навсегда», — считает он. А вот тут мы коротко изложили самое важное из того, о чем президент сообщил украинцам. Кстати, Лукашенко еще говорил о миротворцах, которых готов отправить на Донбасс. Проверили, возможно ли такое и в каких случаях.
  • Сахар в Беларуси будет стоить не меньше 1,5 рублей — власти установили предельную розничную цену. Подорожает продукт с 1 октября. А еще со вторника вырастут цены на некоторые марки сигарет. Самое время вспомнить, что и сахар, и курение вредны для здоровья.
  • В Минске завис проект по расширению пешеходной зоны на улице Карла Маркса, а ведь решение было принято еще прошлой осенью. Узнали, с чем это связано.
  • Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс просит Беларусь предоставить возможность получать напрямую с БелАЭС данные мониторинга окружающей среды. С 1 по 4 октября соседняя страна проводит масштабные учения, в рамках которых будет смоделирован ядерный или радиологический инцидент на атомной электростанции на территории Беларуси.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Не пропустите истории людей, которым пересадили органы. «Кто-то умер, чтобы я жила», — представляете, какое нужно мужество, чтобы это осознать и произнести публично? Наши герои рассказали, как готовились к трансплантации, как ее пережили и за что благодарны врачам.
  • Тяжелый репортаж из Глуска, где шесть лет назад на месте бывшей свалки нашли тела 30-летней Татьяны Пою и ее 3-месячной дочери. Следствие, а затем и суд установили, что женщину и младенца закопал заживо отец ребенка, сотрудник банка Александр Колыбин. Однако родные считают, что настоящий убийца на свободе. TUT.BY узнал подробности неоднозначной истории и жуткого убийства.


  • Захватывающая история из Коссово. Говорят, от Коссовского дворца до Ружанского замка существует подземный ход, по которому могли проехать тройка лошадей и карета. Десятки лет эта красивая легенда интригует любознательных туристов. В поисках приключений мы отправились в Коссово, чтобы подтвердить или опровергнуть одну из самых живучих легенд белорусской истории. И в результате — чего мы совсем не ожидали! — у нас получилось «по большому счету сделать научное открытие».
  • «Топливо теперь не сольешь». Гомельская птицефабрика «Рассвет» первой получила четыре машины «Палессе GS4118К». Уборочная подходит к завершению, а AUTO.TUT.BY узнал, как себя показала новая техника, которая работает на метане.
  • Беларусь в лице 23-летней девушки присоединилась к глобальному движению, которое запустила шведская школьница Грета Тунберг. Для этого Вероника Янович просто вышла на площадку у минской Комаровки, принесла с собой коробку и написала на ней «Кліматычны страйк у Беларусі?..» Спросили, зачем ей все это надо.
  • Белорусские кинематографисты опубликовали открытое письмо, в котором пишут о проблемах «Беларусьфильма». Приводим самые интересные выдержки из этого неоднозначного документа.
  • Помните, в Беларуси не смогли запретить курить на балконе? А вот в России смогли это сделать. Рассказываем, как соседям это удалось.

О СПОРТЕ

  • Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о зарплатах хоккеистов. По его словам, минимальная зарплата в КХЛ составляет 4800 долларов в месяц. Но игрокам младше 20 лет можно платить меньше.
  • Российский футболист Павел Мамаев нашел себе новую команду. А ведь он провел в заключении 11 месяцев за избиение чиновника Дениса Пака и белорусского водителя Виталия Соловчука.


  • Стартовал 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Студенты» деклассировали «Минск», а молодой нападающий Илья Шкурин оформил покер и стал первым футболистом, который сделал это, начиная с 2015 года.

Все новости пятницы, 27 сентября

И напоследок бонус для тех, кто дочитал до конца. Если все еще свежи воспоминания о летнем отдыхе, пройдите наш тест для любителей моря. Тем более, что недавно был Всемирный день, ему посвященный. Бонусом к тесту идут шикарные морские пейзажи. Хороших выходных!

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске в 12 часов открывается H&M. И пока вы спали, люди уже заняли очередь! Один парень пришел в пятницу! В час дня! Он точно получит бонус от магазина. Первой...
 
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«Пришел в пятницу в час дня». Первые покупатели H&M в Минске караулят открытие магазина
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