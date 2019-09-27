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В Минске появились лжегазовики: ходят по квартирам и предлагают датчики по завышенным ценам

28.09.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сначала мошенники якобы осматривают газовое оборудование, а затем предлагают купить гражданам датчик загазованности и задымления или другое оборудование. При этом особый акцент лжегазовики делают на льготы для одиноких пенсионеров, предупреждает пресс-служба «Мингаза».


Фото: "Мингаз"

— Звонят в дверь, представляются сотрудниками, контролирующими исправность газового оборудования, проходят в квартиру и, якобы осматривая это оборудование, начинают навязывать покупку датчика загазованности и задымления или иное «такое необходимое и жизненно важное» нечто. Причем особый акцент делают на льготы, предусмотренные для одиноких пенсионеров, демонстрируют «желание помочь, облегчить жизнь и по минимальной цене решить все проблемы»… Окажись дома я, эти «коробейники» были бы отправлены восвояси, но дверь открыла мама — человек пожилой, привыкший к порядку в ведении дел, словом, человек старой формации… В итоге она купила совершенно ненужную вещь. Да еще и по завышенной цене, — привели в пример одно из многочисленных обращений в «Мингаз».

В милицию на мошенников пожаловались жители улицы Цнянской, в ведомстве проверяют информацию.

В «Мингазе» напомнили, что газоснабжающая организация сообщает о проведении планового технического обслуживания оборудования не менее чем за три дня. Узнать об этом можно через объявления на информационных досках или дверях подъездов. Во время таких визитов сотрудники обязаны предъявить удостоверения, назвать полное наименование организации и свои фамилии, а также быть одетыми в спецодежду с логотипом организации. Кроме того, жильцы могут проверить личность специалиста, позвонив в газоснабжающую организацию.

На предприятии также подчеркнули, что установка в уже существующих жилых домах и квартирах систем оповещения об опасной концентрации метана, угарного газа носит рекомендательный характер. Средняя стоимость таких сигнализаторов составляет около 40 рублей.

 
 
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Сначала мошенники якобы осматривают газовое оборудование, а затем предлагают купить гражданам датчик загазованности и задымления или другое оборудование.
 
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