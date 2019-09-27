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Сергея Богдашова, осужденного на 14 лет за дерзкий побег, будут судить снова - за убийство
28.09.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Богдашов, осужденный в пролом году за кражи и дерзкий побег из ИВС, дал интервью телеканалу
Сергей Богдашов долгое время промышлял кражами, попутно собирая внушительный арсенал оружия — обрез, пара пистолетов, автомат Калашникова, детонаторы. Иногда он пускал оружие в дело. 8 июня 2007 года он ограбил заправку в Узденском районе. В этом преступлении Богдашов признался только в этом году. По его словам, сотрудница заправки вцепилась в него, и для того, чтобы женщина его отпустила, он ударил ее рукояткой пистолета по голове.
Оружие Богдашов всегда покупал у одного и того же человека, авторитета из группы «Поселковых». В 2007 году в какой-то момент ему показались подозрительными вопросы продавца, Богдашов решил вывезти авторитета в укромное место и допросить с пристрастием, но допрос закончился смертью продавца оружия.
— Я его из машины выволок, ударил, и он упал, потом ногой еще его ударил. Затрясло его, он задышал глубоко, а потом потерял сознание. Потом у него остановилось дыхание, и я понял, что все на этом, — признался Богдашов журналистам.
Это убийство сейчас расследуется, Богдашова ждут новый суд. Признаться в содеянном, по его словам, мужчину заставила приобретенная вера в Бога.
«Склонен к побегу»
40-летний уроженец Могилевской области Сергей Богдашов 29 мая 2009 года, находясь в камере изолятора временного содержания в здании суда Жодино, куда был доставлен в качестве обвиняемого на судебное заседание по уголовному делу, избил начальника изолятора, завладел табельным оружием и совершил
В Смолевичском районе Богдашов угнал Cadillac, на котором уехал в Россию. До этого он промышлял кражами ювелирных изделий, аппаратуры и инструмента из коттеджей, а также угоном дорогих иномарок, за что и был осужден.
Сотрудникам милиции Богдашов признался: при совершении преступлений им управлял «некий спортивный азарт», ему нравилось красть в условиях повышенного риска. Угонять машины, просто соединяя провода, не интересно, заявлял Богдашов, другое дело — забраться в богатый дом, когда хозяева спят, найти место, где лежат деньги, документы, ключи от автомобиля.
Вор успешно «гастролировал» по Минской и Витебской областям, но, несмотря на патологическое везение и осторожность (работал в перчатках, обувь после каждой кражи менял), кольцо вокруг него сжималось. За несколько месяцев до задержания Богдашов был зафиксирован камерой наружного наблюдения в Узде, когда снимал из банкомата деньги по украденной карточке.
Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006−2008) составил почти миллион рублей.
После побега из жодинского суда Богдашов начал «гастролировать» по Псковской области, где обворовывал элитные дома. Задержали Богдашова, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, лишь в июле 2014 года в Подмосковье. В этом правоохранительным органам помог обычный забор, за который, уходя от преследования, зацепился преступник. Развилась гангрена, и ногу пришлось ампутировать.
Отсутствие ноги не помешало ему попыться еще раз бежать из-под стражи. В 2015 году он
В России его приговорили к 13 годам лишения свободы, после чего передали в Беларусь, где его ждал суд за кражи и побег из-под стражи. В 2018 году его приговорили
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Сергей Богдашов, осужденный в пролом году за кражи и дерзкий побег из ИВС, дал интервью телеканалу ОНТ. Общался он с прессой в СИЗО, где ожидает нового судебного...
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