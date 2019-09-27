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В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

28.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

28 сентября на территории рынка г.п. Кореличи состоялась первая сельскохозяйственная ярмарка. Картошка и капуста, свекла и морковь, яблоки и груши, баклажаны и перец, саженцы плодовых деревьев, мед и грецкие орехи — все сочное, свежее и по доступным ценам.

Свою продукцию на ярмарку выходного дня привезли не только сельхозпредприятия и жители Кореличского района, но и овощеводы из Барановичей, Столинского и Новогрудского районов.

Алексей Иванович из Новогрудского района торгует на ярмарке саженцами яблонь, груш, слив, вишен и черешен. Цены вполне приемлемые: от 8 до 12 рублей за саженец. Также садовод предлагает куст смородины за 5 рублей и голубики за 10.

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

Много покупателей возле сельхозпродукции СПК «Жуховичи». Свеклу, капусту и морковь здесь можно купить по 60 копеек за кило, румяные яблоки — по рублю. Бухгалтер предприятия Вера Галецкая говорит, что сегодня привезли 300 кг яблок, столько же капусты, не меньше свеклы. Учитывая опыт прошлых лет, жуховиччане рассчитывают на хороший торг.

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

Популярностью у пришедших на ярмарку пользуется картофель. Его покупают мешками. Например, картофель сорта «Гала» от СПК «Цирин-Агро» стоит 25 копеек за килограмм. Продавцы говорят, что привезли тонну, за 20 минут продали почти 200 килограмм.

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

Птицефабрика «Красноармейская» предлагает яйца по 1 руб. 50 копеек за 10 штук.

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

Бойко идет торговля и у Кореличского филиала Гродненского облпотребобщества. Яблоки здесь можно купить за 1 руб. 30 копеек, свеклу — 50 коп., капусту — 70 коп., картошку — 30 коп., лук — 80 коп., морковь — 70 коп., чеснок — 4 руб. 20 коп., перец — 1 руб. 70 коп., томаты — 80 коп., клюкву — 5 руб. 70 коп., мед — 9 руб. 30 коп.

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

Внушительная очередь выстроилась у прилавка со свининой. Фермеры из Барановичей продают лопаточную часть за 6 руб. 80 коп., тазобедренную — 7 руб. 50 коп., корейку — 8 руб. 90 коп., шею — 10 руб. 90 коп., филе — 11 руб., колбаски — 8 руб. 50 коп., фарш — 7 руб. 10 коп.

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

 

Жительница Кореличей предлагает домашние грецкие орехи по 8 руб. за килограмм, домашний мед по 10 руб., чеснок — 4 руб. и домашнюю приправу, в составе которой базилик, сельдерей, морковь.

В Кореличах стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Что и почем здесь можно купить

Житель райцентра Владимир пришел на ярмарку со своей женой:

— Вообще-то у нас есть свой огород, поэтому запасы на зиму делаем сами. Сегодня решили купить клюквы. Там столько витаминов, что сезон без простуд гарантирован!

Инна ЛЕЙКО

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28 сентября на территории рынка г.п. Кореличи состоялась первая сельскохозяйственная ярмарка. Картошка и капуста, свекла и морковь, яблоки и груши,
 
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