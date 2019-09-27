Выборы-2019. Решение Кореличского райисполкома № 530 от 23 сентября 2019 года

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Кореличский районный исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ № 530

от 23 сентября 2019 г.

г.п. Кореличи

О некоторых вопросах информирования избирателей

и предвыборной агитации при подготовке к проведению

выборов в депутаты Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва





В целях подготовки и проведения выборов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, на основании пунктов 2,4 части шестой статьи 24, части седьмой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь Кореличский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их доверенными лицами любые пригодные для этих целей места на территории Кореличского района за исключением следующих мест:

1.1. находящихся на расстоянии менее 20 метров от зданий Кореличского районного исполнительного комитета, суда Кореличского района, прокуратуры Кореличского района;

1.2. на территории учреждений образования и здравоохранения;

1.3. на территории автовокзала г.п. Кореличи.

2. Разрешить размещение агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва на:

информационных стендах в организациях района, в том числе на информационных стендах, расположенных возле входных групп подъездов жилых домов;

информационном стенде в г.п. Мир, ул. Красноармейская (возле костела Святого Николая);

информационной рекламной тумбе, расположенной в г. п. Кореличи, ул. Притыцкого (на территории автовокзала).

3. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями:

зрительный зал государственного учреждения «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»;

зрительный зал государственного учреждения культуры «Кореличский молодежный центр культуры»;

актовый зал государственного учреждения образования «Кореличская детская школа искусств» (во внеурочное время);

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г.п. Кореличи» (во внеурочное время);

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа г.п. Мир» (во внеурочное время);

актовый зал учреждения образования «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей» (во внеурочное время);

актовый зал учреждения образования «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж» (во внеурочное время);

зрительные залы клубных учреждений культуры в агрогородках Еремичи, Красное, Луки, Турец, Цирин, Малюшичи, Райца, Воронча, Оюцевичи, деревне Барановичи;

актовые залы организаций, предназначенных для проведения собраний.

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Полымя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел внутренних дел Кореличского районного исполнительного комитета (Гаврош А.И.).

Председатель В.Л. ШАЙБАК

Управляющий делами С.Е. ТРИБУТЬ