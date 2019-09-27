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5 и 12 октября в Кореличах пройдут ярмарки по продаже сельхозпродукции
28.09.2019 — Новости Общества | Полымя
Источник материала: Полымя
5 и 12 октября 2019 года на территории рынка в г.п. Кореличи состоятся ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.
Начало ярмарок в 9.00 часов.
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5 и 12 октября 2019 года на территории рынка в г.п. Кореличи состоятся ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Начало ярмарок
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