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Как правильно вести себя, когда вы что-то потеряли или нашли

28.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как правильно вести себя, когда вы что-то потеряли или нашли

О том, как правильно вести себя, когда вы что-то потеряли или нашли, рассказал первый заместитель начальника ОВД райисполкома Евгений Овчинников.

– Не все знают, что находка чужой вещи влечет правовые последствия. У нашедшего утерянную вещь возникают как определенные права, так и обязанности. Если лицо, что-то потерявшее, известно, необходимо уведомить его о находке и вернуть найденную вещь. Если же собственник или место его пребывания неизвестны, необходимо заявить о находке в органы внутренних дел или местной власти. Такие требования предусмотрены ст. 228 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Кроме того, согласно ст. 230 вышеуказанного документа нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20% ее стоимости. Однако, что касается вознаграждения в случае с документами, следует прийти к взаимному соглашению. Если нашедший вашу вещь не соглашается на ваши условия, вы можете обратиться в суд с иском об изъятии своего имущества из чужого незаконного владения. Следует обратить внимание, что право на вознаграждение теряется, если новый хозяин не заявил о находке или пытается ее утаить, – отметил Евгений Овчинников.

Неисполнение лицом, нашедшим потерянную вещь и завладевшим ею, требований закона, может повлечь административную или даже уголовную ответственность. Так, в соответствии  со ст. 10.6 КоАП Республики Беларусь присвоение найденного заведомо чужого имущества влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 базовых величин. Те же деяния в особо крупном размере (в 1000 и более раз превышающем размер базовой величины),  согласно ст. 215 Уголовного кодекса Республики Беларусь, наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

Наталья МАКСИМОВА      

 
 
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О том, как правильно вести себя, когда вы что-то потеряли или нашли, рассказал первый заместитель начальника ОВД райисполкома Евгений Овчинников. –...
 
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