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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 29 сентября из-за тумана

28.09.2019 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси на 29 сентября из-за тумана. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам специалистов, в ночные и утренние часы в воскресенье, 29 сентября, местами по республике ожидается туман. Также синоптики обещают кратковременные дожди.

В Минске и Могилеве днем будет +14.+16 °C. В Бресте температура воздуха составит +17.+19 °C, в Витебске +13.+15 °C, в Гомеле +16.+18 °C, в Гродно +15.+17 °C.

В Белгидромете также предупредили, что 30 сентября днем, а также 1 октября в течение суток местами, преимущественно по юго-западу республики, ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей...
 
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