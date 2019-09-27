Почему в Минске медики предлагают не вызывать детям педиатра на дом. Первые итоги эксперимента

Источник материала: Tut.by

Уже три недели в двух детских поликлиниках Минска идет пилотный проект, когда привычным вызовам врача на дом в регистратурах предлагают альтернативу — прийти в поликлинику самим. Это абсолютно не значит, что педиатр откажется и не придет к малышу домой, если будет необходимость. Он придет и поможет, но в качестве варианта семье предложат привести ребенка в поликлинику в конкретное время, где у него сразу же смогут взять и анализы, и сделать ЭКГ, и, если нужно, собрать консилиум врачей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Цель пилотного проекта — оказание более качественной медпомощи детям. За эти три недели медики уже увидели первые плюсы инициативы, однако не все родители относятся к ней позитивно. На минской педиатрической конференции «Актуальные вопросы современной педиатрии» специалисты уделили обсуждению этого проекта немало времени, поделились краткосрочными итогами и узнали у коллег из других стран, ходят ли они на вызовы на дом.

От похода в поликлинику часто отказываются пациенты с насморком и недомоганием

— Самое страшное было в начале, потому что реакция родителей пациентов была непредсказуемой, — говорит на конференции педиатров во время своего выступления главврач 6-й детской поликлиники Минска Анна Котова. Уже третью неделю в их поликлинике идет пилотный проект, когда в качестве альтернативы визита врача на дом родителям предлагают ребенка в поликлинику привести. Это предлагают только в том случае, если ребенок старше трех лет. Детей возрастом младше и инвалидов педиатры посещают на дому в любом случае.



На минской педиатрической конференции «Актуальные вопросы современной педиатрии» в БелМАПО 27 сентября специалисты детально обсуждали проект по альтернативе визитам врача на дом. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Проект запустили в 6-й и 12-й детской поликлиниках Минска. Всего в столице 21 детская поликлиника и четыре детских отделения на базе взрослых поликлиник.

Механика работы педиатров во время этого проекта изменилась и, как считают сами медики, они стали помогать маленьким пациентам более качественно, хотя многие родители этого и не понимают.

В среднем рабочий день педиатра — 7,5 часов. Три часа врач работает в поликлинике, принимая больных, а 4−4,5 часов ходит на вызовы по домам. Если усреднить, то на одного пациента в 6-й детской поликлинике при таком раскладе приходится 12 минут, а по правилам на осмотр во время вызова на дому — 30 минут. То есть за четыре часа, когда педиатр ходит по домам, он должен успеть помочь в среднем только восьми пациентам. На практике получается, что у педиатра визитов на дом может быть больше, на осмотр пациента времени меньше, в итоге не всегда получается оказать помощь идеально. Да и в условиях квартиры анализ крови не сдашь, дополнительное обследование не пройдешь и с коллегами в случае чего вряд ли посоветуешься.



6-я детская поликлиника в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Во время эксперимента педиатр принимает в поликлинике не три часа, а пять.

— А тем, кто звонит в поликлинику по поводу вызова врача на дом, наши регистраторы предлагают альтернативу. Они говорят: «Да, вы можете ждать врача дома, но мы хотим ускорить процесс осмотра вашего ребенка и предлагаем прийти к нам», — объясняет Анна Котова.

Родителям называют конкретное время, когда можно привести ребенка. И он приходит или к своему педиатру, или к педиатру в кабинет неотложной помощи, где с врачом в одной команде работает еще и фельдшер.

— Что показала работа проекта в течение трех недель? — говорит Анна Котова. — Приходят в поликлинику даже с детьми младше трех лет, и приходят именно те, кому нужно оказать помощь прямо сейчас. Я для себя сделала вывод, что родители хотят, чтобы ребенка быстрее посмотрел доктор и чтобы его быстрее начали лечить. Бывает, родители записываются на вызов врача на дом, потом перезванивают и приходят сами. Мы видим, что этот проект реально работает! Родители уходят из поликлиники с тем же больничным листом, как и если бы к ребенку домой приходил врач, при этом в поликлинике мы сразу направляем на анализ крови, можем оперативно скорректировать лечение. У нас больше возможностей для оказания адекватной и качественной помощи.





В понедельник, 23 сентября, в 6-й детской поликлинике Минска на 16 педиатрических участках было 126 визитов на дом. Это с учетом визитов, когда на следующий день после поездки в больницу и отказа от госпитализации, к ребенку должен прийти участковый врач. В целом понедельник всегда более загруженный день в плане обращении пациентов. Во вторник уже было 48 визитов, в среду — 34 визита, четверг — 48.

Да, не все родители позитивно относятся к эксперименту.

— Грустно, что те, кто отказываются прийти в поликлинику, — это родители детей лет 12 — 15, у которых насморк и недомогание. Исходя из анализа вызовов на дом, среди тех, кто отказывается прийти в поликлинику сам, даже не доминируют пациенты с высокой температурой.

Из педиатрии уходят чаще, чем из других сфер медицины

Еще одна причина, почему медики решили попробовать запустить пилотный проект, текучка кадров.

— Очень сложно понять, какой вызов врача на дом обоснованный, а какой — нет. Но когда общее состояние здоровья пациента не страдает, а врача вызывают на дом только потому, что так принято, — это не совсем то русло, куда должны быть направлены наши силы. Самая критичная ситуация, к которой мы приходим, — когда после двухлетней отработки наши молодые специалисты уходят из участковой службы, и самое печальное, что они уходят и из медицины. Хотя все очень любят детей, свою профессию, — отмечает Анна Котова.



Фото: Reuters

Текучка в детских поликлиниках Минска выше, чем в среднем по всем учреждениям здравоохранения столицы. Например, в 2017 году она была 12,77% при средней по городу цифре 10,8%, в 2018 году — 13,61% при городском показателе — 12,67%.

Алексей Езерский, главврач 12-й детской поликлиники, где тоже идет пилотный проект, говорит, что его коллеги уже заметили: благодаря инициативе им стало более комфортно работать, а вызовов на дом, действительно, стало меньше.





Екатерина Янущик, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, рассказывает, что пока рано делать какие-то объективные выводы по поводу проекта.

— Мы работаем только в тестовом режиме, но видим, что у пациентов есть потребность, чтобы они пришли, их осмотрели, отправили на ЭКГ и анализы — и все это они получили сразу. Это логично и это более качественное оказание медицинской помощи, чем когда врач приходит к ребенку на дом, может только осмотреть и выписать больничный. Вопрос в том, что это надо объяснять родителям, и на медрегистраторах в поликлиниках сейчас лежит большая ответственность.

Профессор из Литвы: «Никаких вызовов педиатров на дом у нас нет»

Директор Вильнюсского центра неонатологии, профессор Арунас Любшис рассказывает, что в Литве уже давно нет визитов педиатров к пациентам на дом. Если экстренная ситуация, то родители просто вызывают скорую, а если ребенок заболел, то по интернету записывают его к их семейному врачу. И без направления от семейного врача к педиатру попасть можно только, если родители за это будут платить.

— Педиатр у нас работает как профильный специалист, так же, как и кардиолог, и окулист. Если ты приходишь к педиатру просто так без направления, то платишь за визит самостоятельно. Есть настырные родители, которые хотят посетить всех возможных врачей, и если у них много денег, то могут посещать любого и за каждый визит они платят. Бесплатно, то есть за счет наших налогов в страховой фонд, можно посетить врача по направлению от семейного доктора. Никаких вызовов педиатров на дом у нас нет за исключением первого посещения новорожденного. Но приходит медсестра, а не врач, — говорит профессор Любшис.



Директор Вильнюсского центра неонатологии, профессор Арунас Любшис. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Врач никаких визитов на дом делать не будет. Я даже не знаю, какие деньги надо предложить, чтобы он куда-то поехал, — рассказывает о педиатрической помощи в США белорус Сергей Слинько, который сейчас работает доцентом кафедры неотложной медицины в Питсбургском медицинском университете.

По словам Слинько есть специальные частные компании, которые оказывают помощь пациентам на дому. Но к людям приезжают медсестры, а затем врачу по электронной почте передают информацию о пациенте. Однако, если у педиатра своя небольшая фирма, и он хочет заработать, то может выезжать к пациенту на дом.

— В этом случае все в ваших руках — хочешь визиты — делай, хочешь — принимай пациентов в офисе, хочешь — в больницу езди. Это смотря сколько вам денег надо, — говорит он.