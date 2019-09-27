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Приглашаем на праздник

28.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Приглашаем на праздник

Вороновский районный исполнительный комитет приглашает желающих принять участие в районных праздничных гала-концертах конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+», посвященных Дню пожилых людей.

В г.п. Вороново мероприятие пройдет 2 октября в 10.00 в здании столовой «Родны кут».

В г.п. Радунь3 октября в 14.00 в кафе филиала облпотребобщества.

В аг. Заболоть3 октября в 11.00 в кафе «У пана Тадэвуша».

Телефон для справок 3-04-18.

Мы ждем вас!

 
 
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Вороновский районный исполнительный комитет приглашает желающих принять участие в районных праздничных гала-концертах конкурса «Алло, мы ищем таланты 60+»,...
 
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