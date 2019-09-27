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Ветераны боевых действий, отзовитесь

28.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ветераны боевых действий, отзовитесь

В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными государственными органами рассматривается предложение бывших военнослужащих-пограничников об установлении статуса ветерана боевых действий на территории других государств для военнослужащих, проходивших военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте на территории Республики Таджикистан в сентябре-октябре 1992г.

В связи с этим просим бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, проходивших в указанный период военную службу в составе 201 мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии, а также в иных воинских частях, подразделениях и организациях Вооруженных Сил бывшего СССР, дислоцированных в 1992г. на территории Республики Таджикистан, прибыть в районные (городские) военные комиссариаты (их обособленные подразделения) по месту жительства.

 
 
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В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными государственными органами...
 
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