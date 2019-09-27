«Какая милиция, ты же девочка?» Как в Академии МВД прошел День открытых дверей

Источник материала: Tut.by

В субботу, 28 сентября в Академии МВД прошел День открытых дверей. TUT.BY сходил на праздник в одно из самых закрытых учреждений образования, и узнал, почему парни и девушки хотят связать свою жизнь с милицией.





Начало мероприятия намечалось на десять утра, но первые посетители стали появляться у центрального входа Академии пораньше. Ребята приходили с друзьями, родителями и классами. Кто-то, видимо, чтобы наверняка не опоздать, даже подъехал с мамой на такси.

С Ольгой пришел ее парень Евгений. В этом году девушка заканчивает БГУ, где учится на психолога, и планирует получать второе высшее. На этот раз в Академии МВД. Студентка мечтает быть следователем.





— У нас есть отделение судебно-психологических экспертиз, и нас этому немного учат, — объясняет свой выбор Ольга. — Я послушала, подумала: «Классно». Расследовать преступления — это же так интересно. Это не перебирание бумажек.

— Как ваш молодой человек на это смотрит? — вопрос к Евгению.

— Лишь бы она была счастлива, — отвечает парень.

Еще несколько лет учебы, как и жизнь в казарме, Ольгу не пугают. Страшнее, шутит, если после Академии придется заниматься «юридическими делами», например, невыплатой алиментов.

— Не хочется учиться, чтобы ловить неплательщиков, — рассуждает она. — Интереснее расследовать убийства. Хотя, боюсь первое время, меня к такой работе никто не допустит.



Алесь Шило (в центре) с одноклассниками

У Алеся Шило из Бегомля другая мечта: спасти человека. Молодой человек — 11-классник специализированного лицея МВД. На День открытых дверей он пришел с классом. Среди присутствующих их выделяет сине-голубая форма.

— Пять лет назад я увидел объявление в газете о том, что открывается лицей МВД, посмотрел, какие нужны экзамены, сдал — и поступил, — вспоминает собеседник. — Родители сразу переживали, год или два отговаривали: говорили, сынок, ты еще маленький, давай заберем документы.

— А ты?

— А я подумал: Бегомль — город небольшой, учили там плохо. Если останусь, ничего в жизни не добьюсь. А я хочу людей спасать. В детстве вытянул друга, который тонул. Планирую и дальше людям помогать. В этом году решил, наверное, буду поступать не в Академию МВД, а — в МЧС. Родители снова отговаривают, говорят, уже лучше оставайся в милиции. Там все-таки не так часто приходится рисковать жизнью.





А пока Алесь еще определяется с будущей профессией, большинство его однокашников уже решили: они хотят связать жизнь именно со службой в милиции. Причин для этого, перечисляют, несколько. Во-первых, сразу после Академии тебя распределят. А это гарантированное место работы. Во-вторых, неплохая зарплата и звание. А в-третьих, «скидки на жилье».

— Могут общежитие дать, а, если будешь снимать, часть денег за аренду возвращают, — рассуждают ребята.





Да и с поступлением у тех, кто учится в лицее, попроще. Если в аттестате оценки не ниже «семи», в Академию проходишь без ЦТ. Такое же правило действует для выпускников специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, а также кадетских классов.

Тем же, кто собирается сдавать ЦТ, нужны сертификаты по русскому (белорусскому), обществоведению и иностранному.

«За четыре года ежедневных занятий физкультурой из любого умного можно сделать крепкого парня»





По словам Алексея Башана, первого заместителя начальника Академии МВД, минимальный проходной балл, с которым этим летом к ним поступали, — 216. Был он на факультете милиции, специализация — «Административно-правовая деятельность». Максимальный — 312, отмечен на «экспертной специальности». Все это цифры для мальчишек. Для девушек они заметно выше. Например, Лера Дудкина из Минска через год собирается поступать на «Судебно-прокурорско-следственную деятельность» и ориентируется на 360 баллов.

— Что из требований для ваших абитуриентов важнее: знания или хорошее здоровье? — интересуемся у Алексея Башана.



Алексей Башан

— Берем умных, — улыбается собеседник. — За четыре года ежедневных занятий физкультурой из любого умного можно сделать крепкого парня. А вот из крепкого сделать умного сложнее.

Правда, даже если IQ очень высокий, прежде, чем нести документы на поступление, будущие курсанты должны обратиться с заявлением в органы внутренних дел по месту жительства. А в нем указать, что собираются поступать в Академию. Затем человека ждет военно-врачебная комиссия, психологическое тестирование, а еще специалисты обязательно проверят, привлекался ли абитуриент к уголовной ответственности. Если да, придется поступать в другой вуз.





— А если привлекался кто-то из его родных?

— Понятно, что человек не может отвечать за по ступки другого человека — это неправильно, — рассуждает Алексей Башан. — Конечно, специалисты обращают внимание на то, в какой семье вырос абитуриент, какие условия воспитания. Данную информацию собирают для того, чтобы в Академию не попали случайные люди. Все-таки мы не просто юристов готовим, а представителей власти. На службе, после окончания Академии, наш выпускник получает оружие, а это накладывает дополнительное требование на тех, с кем работать.

— Если в семье есть кто-то, кто сидел, возьмут ли такого абитуриента?

— Законодательно на это запрета нет.

«Дед 30 лет следователем работал, я с детства хотела пойти в милицию»





Этим летом в Академию МВД набрали более 430 курсантов. Сколько парней и девушек возьмут в 2020-м станет известно к 1 апреля. До этого времени на сайте учреждения образования появятся итоговые цифры.

Веронику Моисееву и Софию Мазуровскую из Марьиной Горки — эти данные пока не тревожат. Школьницы еще в 9 классе, но уже определились: поступать будут именно в Академию. Вероника хочет быть следователем, София — опером.

— Здесь же для девочек нужны космические баллы?

— А мы хорошо учимся, — слово за Вероникой. — У меня всего две «восьмерки», остальные «девятки», «десятки». У Софии — пару «семерок».





На пути к мечте, шутят, каждую из них пока останавливает только одно обстоятельство. Точнее один человек — мама.

— Мама сказала: «Какая милиция! Ты же девочка, а это работа не для девочек». А я ей — «Справимся», — говорит София. — У меня дед 30 лет следователем работал, я с детства хотела пойти в милицию. Все же, служба — это важное для страны дело. И без работы не останешься — милиционеры везде нужны.





— А не смущает то, что придется в форме ходить, вы такие модные, а тут каждый день в одинаковом?

— Нет, форма — это красиво, — отвечает Вероника.





Саше Саврицкой из Борисова тоже нравится форма, и мама ее решение пойти в Академию поддерживает. Хотя сама Александра до недавнего сомневалась, что выбрать: медицинский или милицию, мама-медработник подсказала идти в органы.

— Она у нас человек строгий и справедливый, — говорит бабушка Саши Ирина Александровна. — Пусть, как и мечтала, будет прокурором.

— Саша, а тебя не пугает, что, пока учишься, придется в казарме жить?

— Нет.

— А пять лет отработки?

— А почему ее бояться, я ведь сама выбрала эту профессию.