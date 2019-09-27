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Загонная охота на копытных начинается с 1 октября

28.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Загонная охота на копытных начинается с 1 октября

В Беларуси загонная охота на копытных стартует 1 октября, загонщиками могут быть те, кто не является охотником. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

С 1 октября по 31 декабря охотиться на лося, кабана, косулю, лань, муфлона, а также на благородного и пятнистого оленей можно будет загоном и с собаками в светлое время суток, а из засады и с подхода — весь день. Разрешено добывать животных любого пола и возраста.

«Для добычи лося, оленя, лани, взрослого кабана (старше двух лет) необходимо использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. Дж. Для добычи косули и молодняка кабана (до двух лет) — нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. Дж. В обоих случаях можно также применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты определенных параметров. Породы собак, которым разрешено участвовать в этих охотах, определяются по решению пользователя охотугодий», — рассказали в госинспекции.

В загонной охоте могут принимать участие люди не моложе 18 лет. Те, кто не является охотником, могут быть загонщиками. Их фамилии, наряду с другими участниками охоты, должны быть указаны на обороте охотничьей путевки.

В целях безопасности запрещается проводить загонную охоту в сумерках, тумане, сильный снегопад, условиях плохой видимости. Охотникам запрещено выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону оклада, меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона. Это не касается случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду человеку. Нельзя стрелять вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.-0-

 
 
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В Беларуси загонная охота на копытных стартует 1 октября, загонщиками могут быть те, кто не является охотником. Такая информация размещена на сайте...
 
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