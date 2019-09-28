Съели 500 кило драников и «нашаманили» хороший урожай. В Могилеве прошел Dranikfest

Источник материала: Tut.by

На уже пятом по счету фестивале Dranikfest в Могилеве съели полтонны картофеля в виде драников. И по традиции затоптали огромного колорадского жука — точнее, его муляж. А еще — танцевали белорусские танцы, подпевали белорусские песни и выбрали заведение Могилева, где готовят самые вкусные драники.

Фестиваль Dranikfest — это не только про драники, уточняет глава Центра городских инициатив Юрий Стукалов. Это праздник белорусских национальных кухни и культуры. Хотя драники — в основе праздника.

Потому за ними — бесплатными к столам соревнующихся команд — каждый год люди традиционно стоят в огромных очередях. По полтора часа! Это неудивительно: по предварительным расчетам организаторов, фестиваль посетили не менее 10 тысяч человек.

















В этом году команд было шесть. И каждая начистила по два мешка картофеля, превратив их потом в главное блюдо праздника. Аксакал Dranikfest — команда Могилевского государственного университета продовольствия — приготовила на оценку жюри целую башню из драников, символизирующих разные страны.





Мы все для вас узнали, так что записывайте рецепт. В традиционное тесто для драников добавляете петрушку, укроп и шпинат — получатся драники зеленого цвета с ярким вкусом, символизирующие Беларусь с ее зелеными лесами и полями. В тесто для «польских» драников добавляете грибы, для «немецких» — много репчатого лука, для «сербских» — насыщенные мясные приправы. Чтобы получить «литовские» драники добавляйте в тесто майонез и яйцо. Складываете все пять разных драников стопкой, прослаиваете их сметаной — студенты, правда, придумали особый соус с мускатным орехом, но он секретный — и посыпаете сыром. Готово!









Команда университета, кстати, — будущие экономисты, а не повара: чтобы было честно. Но теоретически такое блюдо может появиться в меню любого заведения, уверены студенты. Правда, готовили все на открытом огне тут же, на площадке фестиваля.

Драники можно было купить: обычные — за 2,6 рубля, с мясом — за 3 рубля. Или подкрепиться чем попроще: блинчиками, смаженками, шашлыком. И запить все бесплатным чаем от университета продовольствия или платным кофе в любой из точек общепита — праздник традиционно безалкогольный.

А в конкурсе на самые вкусные драники на Dranikfest победила команда компании «Метагарант Сталь». Победители говорят, что картофель чистили чуть ли не на работе, а терли каждый у себя дома — поровну.

























Премию «Золотая терка» за самые вкусные драники в городе получил ресторан «Бар XIX век». Выбирали его заранее «тайные покупатели» — члены жюри. А в конце праздника традиционно затоптали муляж колорадскго жука, чтобы следующий год был богатым на урожай картофеля. Главной целью Dranikfest, говорит Юрий Стукалов, было то, чтобы все почувствовали себя белорусами, нацией со своими культурой, традициями, языком. Потому акцент всегда — на мову, ремесла, белорусскую музыку и белорусских исполнителей. И, конечно, белорусскую кухню.

В следующем году Могилев также ждет Dranikfest, уже шестой по счету. Возможно, удастся сделать фестиваль международным.



