Потенциал надо реализовать

Источник материала: Чырвоны прамень

Накануне областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» председатель Витебского областного исполнительного комитета Н. Н. Шерстнёв провёл пресс-конференцию для представителей региональных и республиканских средств массовой информации.

Понятно, что вопросы, которые задавали журналисты, касались состояния и развития агропромышленого комплекса Придвинского края.





И первый из них — об итогах жатвы-2019. Николай Николаевич отметил, что валовой сбор зерна в этом году составил 980 тысяч тонн, прирост к прошлогоднему — 30 процентов. Могло быть и 1,15 миллиона, но свои коррективы внесла погода. Выросла урожайность. На 1 балло-гектар получено 106 килограммов, лучше показатель только в Брестской области. Свою роль сыграло то, что посевную кампанию провели организованно. Чтобы иметь высокие урожаи, необходимо в кратчайшие сроки с учётом природно-климатических условий выполнять весь комплекс работ — не более чем за две недели и посеять, и потом убрать. А для этого надо создать мощнейший технический парк.

Среди районов, обеспечивших рост валового сбора зерна, руководитель области назвал и Чашникский район — 144 процента.

Нельзя не заметить, как в последнее время поменялась культура земледелия. Отличительные поля подтверждают, что можем делать хорошо, получать высокие урожаи. Гибридная рожь на отдельных полях в отдельных хозяйствах дала 80 центнеров с гектара, пшеница — 72. Чтобы так было везде, нужно обеспечение высокотехнологичной техникой, настроить кадры — что можем эффективно работать. Не сравнить в совет-ские времена и сегодня использование минеральных удобрений. Используя современные технологии производства, учитывая структуру почвы, структуру посевных площадей, наличие влаги на Витебщине и другое, ситуацию можно изменить.

Шёл разговор и о результатах начатой давно перезагрузки кадров на Витебщине, успехах молодых и вновь назначенных. Николай Николаевич подчеркнул: молодой специалист приходит с теоретическими знаниями, но без опыта. Важно объяснить, что и как делать, он воспринимает это как аксиому. И учить добиваться жёсткого выполнения технологии производства, сформировать убеждение, что можно результативно работать и зарабатывать. Перспектива за молодыми, их нужно готовить, последовательно учить.

В области введена система мер по увеличению зарплаты в животноводстве. Да, выпускники вузов страны стремились попасть по распределению именно в Витебскую область. Это хороший стимул, мотивация на хорошие результаты через зарплату.

Определены несколько лет назад подходы к возделыванию льна. Завершается модернизация Ореховского в Оршанском районе, Дубровенского и Поставского заводов. Ставилась задача сформировать их технический потенциал. А вот оборудование, производственные корпуса остальных пяти полностью изношены.

Спрос на льноводческую продукцию есть, и в ближайшее время в этом направлении рывок надо сделать, определиться, где и какие заводы нужны, подчеркнул Н. Н. Шерстнёв. На Витебщине можно производить в 1,5 раза больше льна, нежели сейчас.

В советские времена область имела 1,1 миллиона гектаров пашни, нынче — 800 тысяч. И сейчас задача, подчеркнул председатель облисполкома — создать финансирование и организовать культуртехнические мероприятия, чтобы привести в порядок поля, которые пашутся. Вовлекаются в оборот земли там, где сносятся пустующие и ветхие дома, при населённых пунктах, дорогах, отдалённые и низкие участки. Одним словом, в первую очередь отшлифовать то, что имеем.

В интеграционных структурах новая техника, а будет ли она обновляться в тех хозяйствах, входящих в состав таких структур, где пока не обновлена? Николай Николаевич уверен: без этого нельзя. Людей на селе больше не становится. Использовать надо лучшее, что есть в мире. В полях работать должна высокопроизводительная техника.

Отвечая на вопросы относительно развития фермерских хозяйств в области, руководитель региона отметил, что потенциал для их развития огромный, что они должны выпускать эксклюзивные виды продукции. Актуальность приобретает овцеводство с учётом недавнего запуска мехового комбината. Тренд на здоровый образ жизни (соответственно и здоровое питание) влечёт развитие экохозяйств. Перспективы для развития таковых есть, подготовлена нормативная база.

Накануне «Дажынак-2019» в Браславе прозвучал вопрос о том, как практика концентрации усилий на ускоренном преображении регионов, где фестивали проводятся, находит эффективное продолжение, работает на их укрепление. Николай Николаевич заметил, что обновление, модернизацию цельно провести одному району не под силу. Если нет комфортных условий проживания (когда человек получает полный комплекс услуг), нет работы — молодёжь уезжает. Поэтому после того, как город привели в порядок, нужно создавать рабочие места, возможность заработать. Инфраструктура должна работать на доход.

Один из вопросов, прозвучавших в ходе пресс-конференции, касался того, какой видится председателю облисполкома деревня будущего. Она должна сочетать сельский уклад жизни, желание трудиться на земле, где высокие технологии и сродни городской инфраструктура. Надо уходить на целевое элитное жильё под обязательства человека трудиться на селе.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

Фото Дмитрия Осипова «Витебские вести».