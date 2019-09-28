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Важный этап – сбор подписей

29.09.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сделать это можно, напомним, одним из трёх способов: путём сбора подписей, от политической партии, трудового коллектива. Причём законодательство позволяет выбрать один или несколько способов.

Важный этап – сбор подписей

Члены инициативной группы из числа профсоюзного актива района собирают подписи в поддержку одного из кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Как показывает практика, многие потенциальные кандидаты предпочитают изначально идти в народ и уже на первоначальном этапе заручаться поддержкой избирателей. Иначе говоря, собирать подписи в свою поддержку. На территории избирательного округа нужно оформить не менее тысячи автографов. Этим занимается инициативная группа, в составе которой должно быть не менее десяти человек.
Процесс по сбору подписей идёт довольно активно. На территории Лепельского избирательного округа №23 зарегистрировано 5 инициативных групп. Доверенные лица кандидатов ходят по домам, устраивают пикеты в официально отведенных для этого местах.
Один из таких пикетов на этой неделе мы наблюдали в центре Чашник. Организаторы пикета — районное объединение профсоюзов во главе с председателем М. В. Шостак.
Марина Викторовна поделилась:
— Мы выступаем за тех, кто реальными делами доказывает свою состоятельность. Важно, чтобы депутат парламента заботился о защите прав и законных интересов человека труда, о росте его благосостояния.
Жители райцентра подходили к участникам пикета, живо интересовались происходящим. Желающие ставили подписи. Процесс был организован с соблюдением всех норм законодательства.
Остаётся добавить, что выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь продлится по 7 октября.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сделать это можно, напомним, одним из трёх...
 
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