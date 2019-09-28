«Рейсы отложены, дети спят на полу, еду и воду купить нельзя». В аэропорту четыре часа не было света

Источник материала: Tut.by

В минском аэропорту с 4.22 воскресенья, 29 сентября, не было электричества. Рейсы задержаны, не работали все системы аэропорта, люди ждут в здании своих вылетов.



Фото: Анна Крылова

— Информации никакой нет, никому ничего не говорят, компьютеры не работают, разметка не работает, кассы и стойки регистрации тоже. Дети спят на полу. Администрация на связь не выходит, людям не предложили ничего — ни воды, ни еды. Несколько минут назад по громкой связи объявили пожарную тревогу и срочную эвакуацию. Люди стоят в аэропорту, никого так и не эвакуировали, — сообщила TUT.BY Ольга, она в аэропорту с 6 утра.

Видео: Анна Крылова

— Люди просят воды и еды у работников аэропорта. Купить ничего нельзя. Кассы не работают, — сообщает Анна Крылова. По ее словам, воды потом все же пассажирам принесли. Позже, говорит пассажирка, пообещали горячее питание детям.

Видео: Анна Крылова

— Находимся в самолете рейсом аэрофлота на Шереметьево, взлет не разрешают. Пассажиры стыковочных рейсов очень нервничают, — сообщал нам Дмитрий.

Видео: Владимир

Судя по табло вылетов аэропорта, по состоянию на 8.45 еще были задержаны несколько рейсов, уже в 09.00 посадка на все была завершена.





Как сообщил TUT.BY представитель «Белэнерго» Александр Мальков, проблема на стороне аэропорта — энергетики исправно снабжают электроэнергией местную подстанцию.

— Утром 29 сентября осуществлялось надежное внешнее электроснабжение Национального аэропорта. Высоковольтные линии 110 кВ и оборудование подстанции «Аэропорт» принадлежащие РУП «Минскэнерго» работали без сбоев. Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с техническими неполадками на энергетическом оборудовании, принадлежащем Национальному аэропорту.

Работники РУП «Минскэнерго» оказали необходимую техническую помощь специалистам энергослужбы Национального аэропорта для скорейшего восстановления надёжного энергоснабжения потребителей, подключенных к секциям 10 кВ подстанции «Аэропорт».

— Зафиксированы сбои в подаче электроэнергии. Администрация аэропорта приносит свои извинения за временные неудобства при регистрации. Проводятся все необходимые работы и мероприятия, направленные на скорейшее восстановление подачи электроэнергии, — сообщила TUT.BY пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

По ее словам, около 8.20 утра подача электроэнергии восстановлена.

— Устранены перебои в подаче электроэнергии. Аэропорт перешел на работу в штатном режиме.

Однако пассажиры, которые прямо сейчас находятся в аэропорту, говорят о том, что проблема осталась, несмотря на «редкие проблески света».

(Будет дополнено)