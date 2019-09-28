|
По Бресту гуляла лосиха
29.09.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 28 сентября брестчане заметили гуляющую по городу лосиху.
Животное прошлось по улице ГОБК. Судя по фотографиям в соцсетях, лосиха проходила мимо войсковой части Брестской пограничной группы, гарнизонного кладбища и прогуливалась по зеленой зоны возле площадки выгула собак.
Дальнейшая ее судьба неизвестна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по фотографиям в соцсетях, лось проходил мимо войсковой части Брестской пограничной группы, гарнизонного кладбища и прогуливался по зеленой зоны возле...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)