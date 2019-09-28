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По Бресту гуляла лосиха

29.09.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 28 сентября брестчане заметили гуляющую по городу лосиху.


Фото: Онлайн Брест (vk.com/onlinebrest)

Животное прошлось по улице ГОБК. Судя по фотографиям в соцсетях, лосиха проходила мимо войсковой части Брестской пограничной группы, гарнизонного кладбища и прогуливалась по зеленой зоны возле площадки выгула собак.

Дальнейшая ее судьба неизвестна.


Фото: Онлайн Брест (vk.com/onlinebrest)
 
Теги: Брест
 
 
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Судя по фотографиям в соцсетях, лось проходил мимо войсковой части Брестской пограничной группы, гарнизонного кладбища и прогуливался по зеленой зоны возле...
 
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