ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опасный вредитель культур

29.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Опасный вредитель культур

Именно таковым является озимая совка, поскольку повреждает более 147 видов растений, включая овощные, зерновые, картофель, свеклу, капусту, бахчевые и даже плодово-ягодные культуры.

Личинки в состоянии нанести ощутимый вред также подсолнечнику, кукурузе, гороху, клеверу, люцерне. Замечено, что одна гусеница совки в течение суток способна обгрызть корешки у 15 молодых корнеплодов свек-лы, а десять взрослых гусениц могут уничтожить все ростки пшеницы на одном квадратном метре посевов. Молодые гусеницы объедают пластинку листьев, а взрослые в состоянии подгрызть росток возле узла кущения, что неминуемо приводит к гибели растения.

Размер бабочки около 2 см, а размах крыльев достигает от 3 до 5 см. Совка ведет ночной образ жизни, особую активность проявляет сразу после захода солнца и перед рассветом. На полях вредитель может бесчинствовать до самой поздней осени, а с наступлением первых холодов повзрослевшие гусеницы зарываются в землю на глубину около 20 см, где и зимуют: могут выдерживать заморозки до 18 градусов ниже нуля.

Кстати, окукливание происходит весной при прогреве земли до 10 градусов тепла. И в конце июля или начале августа начинается вылет бабочек уже второго поколения. При откладке яиц совка концентрирует свое внимание на паровых полях и низкорослых пропашных культурах.

Как рассказали в районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, при обилии вредителей применяют и химические методы защиты. Это такие препараты, как «Фитоверм», «Агровертин», «Децис экстра» и другие инсектициды из группы перетроидов согласно Государственному реестру. Обработки необходимо проводить в вечернее время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно таковым является озимая совка, поскольку повреждает более 147 видов растений, включая овощные, зерновые, картофель, свеклу, капусту, бахчевые и...
 
Новости дня
Новости общества
 
По Бресту гуляла лосиха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика