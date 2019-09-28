Опасный вредитель культур

Источник материала: Газета Авангард





Именно таковым является озимая совка, поскольку повреждает более 147 видов растений, включая овощные, зерновые, картофель, свеклу, капусту, бахчевые и даже плодово-ягодные культуры.

Личинки в состоянии нанести ощутимый вред также подсолнечнику, кукурузе, гороху, клеверу, люцерне. Замечено, что одна гусеница совки в течение суток способна обгрызть корешки у 15 молодых корнеплодов свек-лы, а десять взрослых гусениц могут уничтожить все ростки пшеницы на одном квадратном метре посевов. Молодые гусеницы объедают пластинку листьев, а взрослые в состоянии подгрызть росток возле узла кущения, что неминуемо приводит к гибели растения.

Размер бабочки около 2 см, а размах крыльев достигает от 3 до 5 см. Совка ведет ночной образ жизни, особую активность проявляет сразу после захода солнца и перед рассветом. На полях вредитель может бесчинствовать до самой поздней осени, а с наступлением первых холодов повзрослевшие гусеницы зарываются в землю на глубину около 20 см, где и зимуют: могут выдерживать заморозки до 18 градусов ниже нуля.

Кстати, окукливание происходит весной при прогреве земли до 10 градусов тепла. И в конце июля или начале августа начинается вылет бабочек уже второго поколения. При откладке яиц совка концентрирует свое внимание на паровых полях и низкорослых пропашных культурах.

Как рассказали в районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, при обилии вредителей применяют и химические методы защиты. Это такие препараты, как «Фитоверм», «Агровертин», «Децис экстра» и другие инсектициды из группы перетроидов согласно Государственному реестру. Обработки необходимо проводить в вечернее время.