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Движение по Полоцкому мосту, новая школа и мусорозавод. Что появится в Витебске к «Дажынкам-2020»

29.09.2019 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году «Дажынкi» пройдут в Витебске. Какие изменения ждут областной центр к аграрному фестивалю, сообщают «Витебские вести» со ссылкой на губернатора региона Николая Шерстнева.


Фото: @salutsalutsveta, instagram.com

— Мы рассчитываем к празднику пустить движение по Полоцкому путепроводу. Стройка идет быстро и по графику, решены вопросы финансирования, так что это будет хороший подарок горожанам, — считает Николай Шерстнев.

Власти планируют масштабное благоустройство в центре Витебска: от вокзала по улице Кирова и по проспекту Фрунзе до медуниверситета. Ремонт сделают и на улице Ленина — на отрезке между площадями Победы и Ленина.

В 2020 году планируют открыть новую школу в Билево, подземный переход на пересечении улицы Петруся Бровки и проспекта Строителей, мусоросортировочный завод и ряд других объектов.

Благоустройство Витебска к «Дажынкам» нужно будет проводить так, чтобы не почувствовали дискомфорта гости «Славянского базара». Придется действовать поэтапно и завершить все к сентябрю, заявил Николай Шерстнев.

 
Теги: Витебск
 
 
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Власти планируют масштабное благоустройство в центре Витебска и не только.
 
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