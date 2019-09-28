Мясо, клюква, картошка, яблоки. Что почем на гомельских уличных ярмарках

Источник материала: Tut.by

В последние дни сентября многие все еще спешат на дачи. У кого дач нет — на сезонные ярмарки, чтобы запастись сельхозпродукцией. TUT.BY узнал, что почем на осеннем «кирмаше».





Традиционно ярмарки в Гомеле работают по выходным в каждом районе города. Самая большая расположилась на площади Восстания. Свою продукцию здесь представили торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребкооперации, фермеры, пчеловоды и ремесленники.













Цены в этом году такие:

Картофель — 40−45 коп. за кг;

Морковь — 50 коп. за кг;

Лук, огурцы и капуста — 60 коп. за кг;

Помидоры — от 80 коп. до 2 руб. за кг;

Перец сладкий — от 1 руб.40 коп за кг;

Яблоки — от 1 руб. 50 коп. за кг;

Виноград — от 2,5 до 3,5 руб. за кг;

Клюква лесная — 5 руб.15 коп. за кг;

Шампиньоны — 5 руб. 50 коп.





Мясо и птица на ярмарке дороже, чем в супермаркете: вырезку свинины продают по 13 рублей, а куриное филе — по 7 рублей 20 копеек.

Сезон ярмарок продлится до конца октября.





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