ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мясо, клюква, картошка, яблоки. Что почем на гомельских уличных ярмарках

29.09.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последние дни сентября многие все еще спешат на дачи. У кого дач нет — на сезонные ярмарки, чтобы запастись сельхозпродукцией. TUT.BY узнал, что почем на осеннем «кирмаше».


Традиционно ярмарки в Гомеле работают по выходным в каждом районе города. Самая большая расположилась на площади Восстания. Свою продукцию здесь представили торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребкооперации, фермеры, пчеловоды и ремесленники.






Цены в этом году такие:

  • Картофель — 40−45 коп. за кг;
  • Морковь — 50 коп. за кг;
  • Лук, огурцы и капуста — 60 коп. за кг;
  • Помидоры — от 80 коп. до 2 руб. за кг;
  • Перец сладкий — от 1 руб.40 коп за кг;
  • Яблоки — от 1 руб. 50 коп. за кг;
  • Виноград — от 2,5 до 3,5 руб. за кг;
  • Клюква лесная — 5 руб.15 коп. за кг;
  • Шампиньоны — 5 руб. 50 коп.


Мясо и птица на ярмарке дороже, чем в супермаркете: вырезку свинины продают по 13 рублей, а куриное филе — по 7 рублей 20 копеек.

Сезон ярмарок продлится до конца октября.


Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 107
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно ярмарки в Гомеле работают по выходным в каждом районе города. Самая же большая расположилась на площади Восстания.
 
Новости дня
Новости общества
 
Опасный вредитель культур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика