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Мясо, клюква, картошка, яблоки. Что почем на гомельских уличных ярмарках
29.09.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние дни сентября многие все еще спешат на дачи. У кого дач нет — на сезонные ярмарки, чтобы запастись сельхозпродукцией. TUT.BY узнал, что почем на осеннем «кирмаше».
Традиционно ярмарки в Гомеле работают по выходным в каждом районе города. Самая большая расположилась на площади Восстания. Свою продукцию здесь представили торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребкооперации, фермеры, пчеловоды и ремесленники.
Цены в этом году такие:
Мясо и птица на ярмарке дороже, чем в супермаркете: вырезку свинины продают по 13 рублей, а куриное филе — по 7 рублей 20 копеек.
Сезон ярмарок продлится до конца октября.
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Традиционно ярмарки в Гомеле работают по выходным в каждом районе города. Самая же большая расположилась на площади Восстания.
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