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Суд решил, что виновата клиентка. Чем закончился скандал в парикмахерской Могилева
29.09.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скандал в «Парикмахерской № 1» Могилева, когда произошел конфликт между клиенткой и администратором, все же дошел до суда. И суд признал виновной клиентку — оштрафовал за оскорбление.
Что произошло?
Могилевчанка Татьяна
Позиция администратора
Администратора «Парикмахерской № 1» в Могилеве, где произошел конфликт с клиенткой,
И клиентка, и администратор в разговоре с TUT.BY говорили, что готовы идти в суд, обе снимали побои, написали заявления в милицию: одна — о краже, другая — о хулиганстве, клевете и оскорблении в присутствии свидетелей.
И дело дошло до суда.
Что решил суд?
На заседании выступили не только стороны конфликта, но и два свидетеля.
«Доводы [клиентки Татьяны] о ее невиновности в совершении данного правонарушения суд находит несостоятельными и расценивает как способ защиты, поскольку они опровергаются признанными достоверными пояснениями потерпевшей [администратором Анной], свидетелей А. И. П. и К. В. А. и совокупностью исследованных по делу письменных доказательств», — говорится в решении суда.
Суд решил, что клиентка Татьяна виновна в оскорблении, «то есть умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме, поскольку, исходя из пояснений потерпевшей […] оскорбления неприличной формы, высказанные в ее адрес [клиенткой] в присутствии посторонних граждан, были рассчитаны лишь на унижение ее чести и достоинства».
Штраф клиентке парикмахерской за оскорбление составил 2 базовых величины, или 51 рубль.
По словам администратора Анны, женщина подавала апелляцию, но суд ее не удовлетворил, решение вступило в силу. Управление торговли горисполкома также рассматривало заявление клиентки о том, что ей не выдали Книгу замечаний и предложений, но вины администратора не усмотрели.
— Выходит, посетительница парикмахерской ввела в заблуждение читателей TUT.BY по поводу произошедших событий. Она прикинулась жертвой якобы ненадлежащего, хамского обслуживания. А на самом деле беспричинно устроила скандал в парикмахерской и оскорбила меня, — говорит администратор Анна. — Я хотела пожаловаться на незаконное увольнение, но передумала. Мне достаточно было восстановить свои доброе имя и репутацию.
Сейчас Анна работает в другой организации.
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Администратора уволили, но, как решил суд, она была ни в чем не виновата.
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