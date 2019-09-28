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Суд решил, что виновата клиентка. Чем закончился скандал в парикмахерской Могилева

29.09.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скандал в «Парикмахерской № 1» Могилева, когда произошел конфликт между клиенткой и администратором, все же дошел до суда. И суд признал виновной клиентку — оштрафовал за оскорбление.


Фото предоставлено Татьяной

Что произошло?

Могилевчанка Татьяна утверждала, что она пришла в парикмахерскую на улице Ленинской по записи за 7 минут до ее открытия. В заведение ее заранее не пустили. А когда клиентка в разговоре с мастером сказала, что это неправильно и, мол, стоило бы написать об этом в Книге замечаний и предложений, разгорелся скандал с администратором. Та, говорит клиентка, вела себя агрессивно, не выдавала книгу жалоб и отобрала телефон женщины, с которого удалила фото и видео, снятые в парикмахерской. Вызвали милицию, клиентка написала заявление о краже. Женщин после приглашал на встречу участковый милиционер, но стороны не примирились.

Позиция администратора кардинально отличается от слов клиентки. Женщина говорит, что она вела себя предельно корректно, а вот клиентка — грубо: с порога оскорбляла, хамила, вела себя агрессивно и в какой-то момент набросилась с кулаками. Администратор говорит, что действительно пыталась и в итоге с помощью мастера забрала у женщины мобильный телефон, когда та не реагировала на просьбу прекратить ее снимать на камеру. Уже экс-сотрудница парикмахерской считает, что не должна была так поступать, но объясняет свой поступок тем, что была в шоке и не знала, как быть в такой ситуации, хотя с хамством и грубостью клиентов сталкивается постоянно.

Администратора «Парикмахерской № 1» в Могилеве, где произошел конфликт с клиенткой, уволили. В ООО «ПН1», к сети которого относится заведение, TUT.BY пояснили, что провели служебное расследование. И в итоге руководство компании решило, что администратор «повела себя некорректно» по отношению к клиенту.

И клиентка, и администратор в разговоре с TUT.BY говорили, что готовы идти в суд, обе снимали побои, написали заявления в милицию: одна — о краже, другая — о хулиганстве, клевете и оскорблении в присутствии свидетелей.

И дело дошло до суда.

Что решил суд?

На заседании выступили не только стороны конфликта, но и два свидетеля.

«Доводы [клиентки Татьяны] о ее невиновности в совершении данного правонарушения суд находит несостоятельными и расценивает как способ защиты, поскольку они опровергаются признанными достоверными пояснениями потерпевшей [администратором Анной], свидетелей А. И. П. и К. В. А. и совокупностью исследованных по делу письменных доказательств», — говорится в решении суда.

Суд решил, что клиентка Татьяна виновна в оскорблении, «то есть умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме, поскольку, исходя из пояснений потерпевшей […] оскорбления неприличной формы, высказанные в ее адрес [клиенткой] в присутствии посторонних граждан, были рассчитаны лишь на унижение ее чести и достоинства».

Штраф клиентке парикмахерской за оскорбление составил 2 базовых величины, или 51 рубль.

По словам администратора Анны, женщина подавала апелляцию, но суд ее не удовлетворил, решение вступило в силу. Управление торговли горисполкома также рассматривало заявление клиентки о том, что ей не выдали Книгу замечаний и предложений, но вины администратора не усмотрели.

— Выходит, посетительница парикмахерской ввела в заблуждение читателей TUT.BY по поводу произошедших событий. Она прикинулась жертвой якобы ненадлежащего, хамского обслуживания. А на самом деле беспричинно устроила скандал в парикмахерской и оскорбила меня, — говорит администратор Анна. — Я хотела пожаловаться на незаконное увольнение, но передумала. Мне достаточно было восстановить свои доброе имя и репутацию.

Сейчас Анна работает в другой организации.

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Теги: Могилев
 
 
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Администратора уволили, но, как решил суд, она была ни в чем не виновата.
 
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