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«Федоровна для меня - друг человека». Умерла теща Александра Лукашенко

29.09.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теща Александра Лукашенко, Елена Федоровна Желнерович, умерла 28 сентября, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на односельчан женщины. Ей было около 90 лет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сам Лукашенко, как сообщают источники «Свабоды», сейчас в Шклове. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на дорогах много милиции.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не подтвердила и не опровергла эти сведения: сказала, что не имеет такой информации.

Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник, что в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора.

В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что не собирается разводиться со своей женой, хотя не живет с ней уже несколько лет, но зато очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.

«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — резюмировал Лукашенко.

Как рассказывала TUT.BY Елена Федоровна, Лукашенко бывал у нее в гостях нечасто. Узнавала она о приезде не напрямую, а через милицию. Ее предупреждали, чтобы была дома. Она ему готовила простую еду: блины, яичницу, рисовый молочный суп, драники. Именно эти блюда он любил раньше. Приезжал президент всегда с охраной, которая остается на улице. Бывал здесь и Николай Лукашенко, третий сын президента, не внук Елены Федоровны — но у женщины даже была с ним фотография.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, Елена Желнерович в 2014 году давала большое интервью TUT.BY.

 
 
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Александр Лукашенко ранее признавался, что не собирается разводиться со своей женой, хотя не живет с ней, но зато очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает...
 
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