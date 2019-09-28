Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 30 сентября

Источник материала: Газета Авангард





Облачная погода ожидается в Беларуси 30 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман.

Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, днем в юго-западных районах Беларуси сильный порывистый с усилением до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов, по югу страны — до 22 градусов.-0-