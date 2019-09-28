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Задержки вылетов и прилетов после блэкаута. Что происходит в минском аэропорту
29.09.2019 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минском аэропорту весь день 29 сентября наблюдаются перебои с вылетом и прилетом рейсов. Об этом TUT.BY сообщают пассажиры, их друзья и родственники. По состоянию на середину воскресенья на табло вылетов и прилетов — десятки задержанных рейсов.
Как сообщили TUT.BY в пресс-службе аэропорта, после четырехчасового блэкаута 29 сентября «все службы аэропорта работают в штатном режиме, все утренние задержанные рейсы по состоянию на 11.30 отправлены».
Почему по состоянию на 14.00 в минском аэропорту задержаны вылеты и прилеты десятков рейсов, нам пояснить не смогли.
По информации он-лайн табло аэропорта, задержки вылетов и прилетов составляют от 40 минут до 3−3,5 часов.
Напомним, ранним утром 29 сентября в Национальном аэропорту Минск
Подобная ситуация
В предыдущем случае проблемы с электроэнергией, по словам энергетиков, тоже были именно на стороне аэропорта.
Информация для пассажиров
Помните, что спустя два часа задержки рейса пассажир имеет право на прохладительные напитки и холодные закуски. Раз в три-четыре часа авиакомпания должна предоставлять напитки и питание. Спустя четыре часа задержки вы имеете право на горячее питание. Перевозчик должен дать пассажиру возможность сделать два телефонных звонка или отправить e-mail. Если вы путешествуете с ребенком не старше семи лет, вам должны предоставить комнату матери и ребенка. Если следующий рейс нужно ждать восемь часов днем и шесть часов ночью, вас должны разместить в гостинице и доставить туда и обратно, —
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По состоянию на середину воскресенья на табло вылетов и прилетов - десятки задержанных рейсов.
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