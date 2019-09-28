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Задержки вылетов и прилетов после блэкаута. Что происходит в минском аэропорту

29.09.2019 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском аэропорту весь день 29 сентября наблюдаются перебои с вылетом и прилетом рейсов. Об этом TUT.BY сообщают пассажиры, их друзья и родственники. По состоянию на середину воскресенья на табло вылетов и прилетов — десятки задержанных рейсов.


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY в пресс-службе аэропорта, после четырехчасового блэкаута 29 сентября «все службы аэропорта работают в штатном режиме, все утренние задержанные рейсы по состоянию на 11.30 отправлены».

Почему по состоянию на 14.00 в минском аэропорту задержаны вылеты и прилеты десятков рейсов, нам пояснить не смогли.

По информации он-лайн табло аэропорта, задержки вылетов и прилетов составляют от 40 минут до 3−3,5 часов.


Прилеты

Вылеты

Напомним, ранним утром 29 сентября в Национальном аэропорту Минск были зафиксированы сбои в подаче электроэнергии — аэропорт был без света почти 4 часа.

Подобная ситуация уже происходила в аэропорту две недели назад — 13 сентября. Около 22.05 пропал свет, примерно 45 минут жизнедеятельность аэропорта поддерживалась при помощи автономных источников питания и аварийных источников освещения. Тогда задержались около 5 рейсов, которые вылетали из Минска. В среднем время задержки составило 30 минут.

В предыдущем случае проблемы с электроэнергией, по словам энергетиков, тоже были именно на стороне аэропорта.

Информация для пассажиров

Помните, что спустя два часа задержки рейса пассажир имеет право на прохладительные напитки и холодные закуски. Раз в три-четыре часа авиакомпания должна предоставлять напитки и питание. Спустя четыре часа задержки вы имеете право на горячее питание. Перевозчик должен дать пассажиру возможность сделать два телефонных звонка или отправить e-mail. Если вы путешествуете с ребенком не старше семи лет, вам должны предоставить комнату матери и ребенка. Если следующий рейс нужно ждать восемь часов днем и шесть часов ночью, вас должны разместить в гостинице и доставить туда и обратно, — объяснял TUT.BY ранее руководитель проекта Helpavia.com Сергей Готин. — В Беларуси и в странах ЕС, например, такие правила работают и для чартеров, и для регулярных рейсов, независимо от причины задержки рейса.

Сверяйтесь с он-лайн табло вылетов и прилетов перед тем, как выезжать в аэропорт.

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на середину воскресенья на табло вылетов и прилетов - десятки задержанных рейсов.
 
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