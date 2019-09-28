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Около 100 противников аккумуляторного завода собрались в воскресенье в центре Бреста
29.09.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте на площади Ленина 29 сентября около полудня в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода, сообщает БелаПАН. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было более 100 противников завода. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
Напомним, четыре противника строительства завода намерены баллотироваться в Палату представителей. Житель Березы, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов намерен выдвигаться по Брестскому-Западному избирательному округу № 1, брестчанин Роман Кисляк — по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3, житель Кобрина Владимир Мороз — по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4.
С 18 сентября активисты проводят пикеты по сбору подписей в центре Бреста, микрорайонах города и в Брестском районе.
Как отметили участники сегодняшней встречи на площади, на прошлой неделе активисты начали сбор подписей для участия в выборах кандидатов по месту жительства избирателей. Как сообщил житель Бреста Андрей Слиж, этот процесс близится к финалу — необходимое количество подписей (1 тыс. за каждого из потенциальных кандидатов) практически собрано.
«Сначала была цель собирать подписи во время пикетов, и таким образом заявить о себе. На прошлой неделе добавился сбор подписей по месту жительства избирателей. Наши пикеты сыграли положительную роль, потому что, как отмечают некоторые брестчане, которые подписываются по месту жительства, они видели, что организованы пикеты, но не смогли поставить подписи, поскольку при них не было паспортов», — сообщил Слиж.
Также было отмечено, что наиболее активно подписываются в поддержку противников завода жители избирательного округа № 4 в Брестском районе, на территории которого построено предприятие.
По словам брестчанина Олега Вялова, ведется работа, чтобы максимально привлечь противников завода в качестве наблюдателей в участковые избирательные комиссии. «В частности, все, кто дежурит возле аккумуляторного завода, тоже пойдут в наблюдатели, поскольку у них уже есть опыт, как фиксировать нарушения», — отметил он.
После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», где также проходят предвыборные пикеты.
Благодаря участию в избирательной кампании активисты движения против завода получили возможность проводить легальные пикеты в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами.
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
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