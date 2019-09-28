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Синоптики объявили на понедельник оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
29.09.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают: в понедельник и вторник на всей территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В целом же завтра будет облачная, с дождями и грозами, погода.
А
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В целом же завтра будет облачная, с дождями и грозами, погода.
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