Синоптики объявили на понедельник оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают: в понедельник и вторник на всей территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.



Фото: Reuters

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В целом же завтра будет облачная, с дождями и грозами, погода.

А помните , кстати, синоптики нас предупреждали, что в начале осени в Беларуси будет тепло, а в конце ноября у нас уже будут снегопады? При этом есть прогноз, что аномальные!