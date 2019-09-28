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Как бороться с шумными соседями

29.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как бороться с шумными соседями

В нынешнем году в отдел внутренних дел райисполкома поступило 96 сообщений на жильцов, не соблюдавших правила пользования жилыми помещениями.

Так, в многоквартирном жилом доме пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами можно лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан. С 23.00 до 7.00 часов не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и др.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Шейман напоминает, что за нарушение правил пользования жилыми помещениями установлена административная ответственность по ст.21.16 КоАП и влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо – от 30 до 50.

В соответствии со ст. 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, протокол об указанном административном правонарушении имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица: сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах, а также организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих коммунальные услуги. Следует отметить, что органам внутренних дел такое право не предоставлено. В то же время, правоохранители регистрируют все поступающие от граждан сообщения о таких правонарушениях и реагируют на них.

Наталья МАКСИМОВА

 
 
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В нынешнем году в отдел внутренних дел райисполкома поступило 96 сообщений на жильцов, не соблюдавших правила пользования жилыми помещениями. Так, в...
 
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