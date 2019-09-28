Налог на собак: мнений много, а правила есть правила

Источник материала: Радзiма

Каждый владелец собаки или кошки в принципе знает, какую ответственность на себя берет, заводя питомца. Накормить, напоить, сделать прививки, выгулять два раза в день… Но вряд ли все хозяева собак и кошек внимательно изучают Правила содержания домашних животных, хотя Правила эти для них — как Правила дорожного движения для водителей. То есть закон, и соблюдать его обязательно. Есть в них, в Правилах содержания животных, довольно интересные пункты. В том числе пункт 4.6: владельцы собак должны своевременно вносить установленные для них сборы. В Беларуси такой сбор есть — налог на собак. Кто должен платить, прописано в Налоговом кодексе, сколько — устанавливает местный Совет депутатов, поэтому размер налога в каждом регионе разный. Платить его, если коротко, должны хозяева собак, содержащихся в квартирах. Но платят, скажем так, немногие. Если уж совсем честно — в прошлом году в Глусском районе не поступило ни одного платежа. В этом году ситуация не лучше.

«За что? — эмоционально спрашивает меня знакомая собачница. — Я собаке покупаю корм, а налог с прибыли идет в бюджет. Я ее мою, ухаживаю за ней, и воду, и свет, и газ оплачиваю по счетчику. Прививки, лечение и тому подобное тоже не бесплатно. Выгуливать стараюсь подальше от дома, потому что там дети, песочницы, тротуары, я ж понимаю, что никому наши отходы не приятны…» И все, с кем я побеседовала на эту тему, говорят примерно то же самое. Поэтому не спешат своих питомцев регистрировать и платить за них сбор. Мол, защита и уход за домашней собакой — дело только хозяина.

Кстати, о защите. Первой страной, которая ввела защиту животных в свою Конституцию, была Германия, произошло это в начале 2000-х. Тогда же ввели налог на собак, объясняя это просто: слишком много животных оказывается на улице: поиграли — и выбросили. А вот зная, что нужно будет платить немалую сумму, человек семь раз подумает, стоит ли брать животинку, справится ли он с ответственностью. (Не знаю, правда или нет, может, что изменилось, но знакомые рассказывали, что там даже из приюта собак не дают бесплатно — за деньги, но от налога на два года освобождают.) А если выгнал собаку жить на улицу — огромный штраф (практически все животные чипированы, найти хозяина нетрудно).

После того как люди стали платить налог, стала изменяться и инфраструктура. К примеру, хозяева обязаны убирать за своими собаками во время прогулки, и для этого установлены специальные контейнеры с чистыми пакетами (биоразлагаемыми!) и мусорные баки, куда выбрасывается пакет с содержимым. Не убрал — штраф.

У нас налог на собак поступает в местный бюджет и тратится на местные нужды. Но это не целевой сбор, и поступившие средства будут использованы там, где они в конкретный момент нужны, — в образовании, здравоохранении, в ремонте домов. То есть выгульную площадку за эти деньги не оборудуют, урны для собачьих отходов не поставят. А вот на зарплату того, кто убирает «несанкционированные залежи» на газонах и в песочницах, они пойти могут. Или на ремонт детской площадки. Или на благоустройство зоны отдыха. То есть, как ни крути, пользу всё равно принесут.

С другой стороны, своя рубашка ближе к телу, и хозяева собак хотели бы, чтобы их деньги были потрачены на их нужды. Среди ответов на вопрос, куда бы могли эти налоги пойти (заплати их в Глуске хоть кто-нибудь), самый популярный: на обустройство выгульных площадок («хотя бы одну на три-четыре многоквартирных дома» и «две-три на весь Глуск»). Еще неплохо бы на установку тех самых специальных урн (хотя я что-то мало видела у нас людей, выгуливающих собаку с пакетиками и совочками в руках и выбрасывающих это хотя бы в обычную урну). На приют или хотя бы несколько «койко-мест» для зарегистрированных собак, почему-то оказавшихся на улице. (В городах, где есть такие временные приюты, регистрационный жетон на шее собаки — гарантия, что в течение пяти дней она не будет усыплена.) «Почему бы не компенсировать за счет налога на собак, пусть даже он будет и повыше, оплату обязательных прививок?» — тоже не лишенный логики вариант. А одна знакомая, собачница со стажем, порассуждав и так и этак, предложила средства от этого сбора направлять на «страхование ответственности владельцев собак: если вдруг не дай бог собака кого-то покусает или нанесет вред имуществу, за эти деньги можно было бы вернуть больнице стоимость лечения пациента, пациенту — купленные им в аптеке лекарства, и тому подобное».

Рассуждать на эту тему можно много и долго, и, наверное, это тот случай, когда каждый всё равно остается при своем мнении. И хоть мнений этих тоже может быть много, пункт 4.6 Правил содержания домашних животных однозначен: владельцы собак должны своевременно вносить установленные для них сборы. Закон есть закон.

Алена ВАЛОШКА