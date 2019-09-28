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Налог на собак: мнений много, а правила есть правила

29.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Каждый владелец собаки или кошки в принципе знает, какую ответственность на себя берет, заводя питомца. Накормить, напоить, сделать прививки, выгулять два раза в день… Но вряд ли все хозяева собак и кошек внимательно изучают Правила содержания домашних животных, хотя Правила эти для них — как Правила дорожного движения для водителей. То есть закон, и соблюдать его обязательно. Есть в них, в Правилах содержания животных, довольно интересные пункты. В том числе пункт 4.6: владельцы собак должны своевременно вносить установленные для них сборы. В Беларуси такой сбор есть — налог на собак. Кто должен платить, прописано в Налоговом кодексе, сколько — устанавливает местный Совет депутатов, поэтому размер налога в каждом регионе разный. Платить его, если коротко, должны хозяева собак, содержащихся в квартирах. Но платят, скажем так, немногие. Если уж совсем честно — в прошлом году в Глусском районе не поступило ни одного платежа. В этом году ситуация не лучше.

«За что? — эмоционально спрашивает меня знакомая собачница. — Я собаке покупаю корм, а налог с прибыли идет в бюджет. Я ее мою, ухаживаю за ней, и воду, и свет, и газ оплачиваю по счетчику. Прививки, лечение и тому подобное тоже не бесплатно. Выгуливать стараюсь подальше от дома, потому что там дети, песочницы, тротуары, я ж понимаю, что никому наши отходы не приятны…» И все, с кем я побеседовала на эту тему, говорят примерно то же самое. Поэтому не спешат своих питомцев регистрировать и платить за них сбор. Мол, защита и уход за домашней собакой — дело только хозяина.

Кстати, о защите. Первой страной, которая ввела защиту животных в свою Конституцию, была Германия, произошло это в начале 2000-х. Тогда же ввели налог на собак, объясняя это просто: слишком много животных оказывается на улице: поиграли — и выбросили. А вот зная, что нужно будет платить немалую сумму, человек семь раз подумает, стоит ли брать животинку, справится ли он с ответственностью. (Не знаю, правда или нет, может, что изменилось, но знакомые рассказывали, что там даже из приюта собак не дают бесплатно — за деньги, но от налога на два года освобождают.) А если выгнал собаку жить на улицу — огромный штраф (практически все животные чипированы, найти хозяина нетрудно).

После того как люди стали платить налог, стала изменяться и инфраструктура. К примеру, хозяева обязаны убирать за своими собаками во время прогулки, и для этого установлены специальные контейнеры с чистыми пакетами (биоразлагаемыми!) и мусорные баки, куда выбрасывается пакет с содержимым. Не убрал — штраф.

У нас налог на собак поступает в местный бюджет и тратится на местные нужды. Но это не целевой сбор, и поступившие средства будут использованы там, где они в конкретный момент нужны, — в образовании, здравоохранении, в ремонте домов. То есть выгульную площадку за эти деньги не оборудуют, урны для собачьих отходов не поставят. А вот на зарплату того, кто убирает «несанкционированные залежи» на газонах и в песочницах, они пойти могут. Или на ремонт детской площадки. Или на благоустройство зоны отдыха. То есть, как ни крути, пользу всё равно принесут.

С другой стороны, своя рубашка ближе к телу, и хозяева собак хотели бы, чтобы их деньги были потрачены на их нужды. Среди ответов на вопрос, куда бы могли эти налоги пойти (заплати их в Глуске хоть кто-нибудь), самый популярный: на обустройство выгульных площадок («хотя бы одну на три-четыре многоквартирных дома» и «две-три на весь Глуск»). Еще неплохо бы на установку тех самых специальных урн (хотя я что-то мало видела у нас людей, выгуливающих собаку с пакетиками и совочками в руках и выбрасывающих это хотя бы в обычную урну). На приют или хотя бы несколько «койко-мест» для зарегистрированных собак, почему-то оказавшихся на улице. (В городах, где есть такие временные приюты, регистрационный жетон на шее собаки — гарантия, что в течение пяти дней она не будет усыплена.) «Почему бы не компенсировать за счет налога на собак, пусть даже он будет и повыше, оплату обязательных прививок?» — тоже не лишенный логики вариант. А одна знакомая, собачница со стажем, порассуждав и так и этак, предложила средства от этого сбора направлять на «страхование ответственности владельцев собак: если вдруг не дай бог собака кого-то покусает или нанесет вред имуществу, за эти деньги можно было бы вернуть больнице стоимость лечения пациента, пациенту — купленные им в аптеке лекарства, и тому подобное».

Рассуждать на эту тему можно много и долго, и, наверное, это тот случай, когда каждый всё равно остается при своем мнении. И хоть мнений этих тоже может быть много, пункт 4.6 Правил содержания домашних животных однозначен: владельцы собак должны своевременно вносить установленные для них сборы. Закон есть закон.

Алена ВАЛОШКА

Порядок взимания налога за владение собаками регламентирован главой 29 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Плательщиками налога за владение собаками признаются физические лица. Владельцы собак, проживающие в частных домах, освобождены от налога при условии содержания ими не более одной собаки, которая не является источником получения дополнительных доходов. Также не платят этот налог неработающие пенсионеры, инвалиды I или II группы (если в квартире не прописаны работающие члены семьи), инвалиды по зрению, для которых собака является поводырем. На щенков младше 3 месяцев налог тоже платить не надо.

Налог за владение собаками уплачивается раз в квартал одновременно с оплатой жилищно-коммунальных услуг (сумма включается в жировки), т. е. до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ставка налога устанавливается за квартал в размере:

1,5 базовой величины — за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак;

0,3 базовой величины — в иных случаях.

Вопросы содержания домашних собак регулируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834 «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь». Согласно Правилам владельцы домашних животных (собак) обязаны: в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче домашних животных (собак); своевременно вносить установленные для владельцев собак сборы.

Регистрация домашних животных (собак) производится организациями, определенными местными исполнительными и распорядительными органами (как правило, это организации ЖКХ).

Домашние животные (собаки) подлежат регистрации в течение трех дней со дня приобретения.

Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных (собак) осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность:

статьей 13.6 — за неуплату суммы налога за владение собаками;

статьей 15.47 — за нарушение правил содержания домашних животных.

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилёвской области

 
 
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