«Не знаю, как с моей зарплатой можно купить дом». Белорусский программист в Google - о жизни в Лондоне

Источник материала: Tut.by

Минчанин Вадим Семенов уже год живет в Лондоне и работает программистом в Google. Мы узнали у него, что есть в умном доме за почти £4000 в месяц и почему даже с зарплатой выше среднего проблематично купить собственное жилье. А еще о том, где у них в офисе можно поспать и научиться делать карточные фокусы.





«Интервью в Лондоне воспринимал как возможность посмотреть город»

— Во время учебы в физико-математическом классе Лицея БГУ я начал интересоваться олимпиадами по программированию. Друг показал задачки с международных сборов, я понимал, как их решать, хотя совсем не умел программировать. Летом перед 11 классом уехал к бабушке, там у меня было много свободного времени, и я по книгам познакомился с языком java. И потом смог сам участвовать в олимпиадах.

После очередной олимпиады — ее проводил среди школьников Университет ИТМО в Санкт-Петербурге — Вадима наградили дипломом, который позволил ему поступить туда без сдачи ЕГЭ. Со второго курса он периодически подавался на летние стажировки в крупные IT-компании Google, Amazon, Facebook. Но ответа так и не получил. И только на последнем курсе ему написал рекрутер из Google с предложением работы. Тогда же и началась череда интервью.





— Сначала я созвонился с рекрутером, который проверял, говорю ли я вообще по-английски. В школе я изучал немецкий, на английском только какие-то статьи читал, но два слова все-таки смог связать. После было техническое собеседование, где оценивались мои знания и способности. Дальше меня позвали в Лондон на onsite interview (интервью на месте). Компания оплатила все расходы: визовый сбор, билеты на самолет и проживание в отеле. Я воспринимал это как клевую возможность посмотреть город. Даже особо не готовился.

В офисе Вадим прошел еще 5 интервью с разными людьми, причем шли они один за другим. Между ними было еще и так называемое ланч-интервью, можно сказать, это интервью наоборот: ты обедаешь вместе с сотрудником и задаешь ему все интересующие тебя вопросы о компании.

Вернувшись в Питер, Вадим продолжил писать диплом. Через какое-то время ему предложили выбрать из нескольких проектов один, над которым ему было бы интересно поработать.

— Мне хотелось делать что-то полезное для мира, поэтому я предпочел свою нынешнюю команду.

Вместе с коллегами он занимается разработкой поискового приложения для людей, которые только-только купили свой первый смартфон и не имеют опыта работы в интернете.

— В основном это жители развивающихся стран. Google называет их пользователями следующего миллиарда. Мы пытаемся сделать их пребывание в сети комфортным и понятным. Для этого в нашу поисковую строку встроен голосовой поиск, поиск по картинкам, умная камера, способная переводить тексты при наведении на них и т.д.





Согласовав все условия, Вадим открыл рабочую визу и улетел в Лондон. Первое время, рассказывает молодой человек, было сложно привыкнуть к левостороннему движению и раздельному сбору мусора.

Кто такие дуглеры, и зачем сотрудники ездят на серфинг в Португалию

Вадим работает в одном из четырех лондонских офисов, он находится недалеко от вокзала Кингс-Кросс (того самого, откуда Гарри Поттер отправлялся в Хогвардс). У googlers, или гуглеров (так называют себя сотрудники компании) есть много приятных бонусов. Бесплатный спортивный зал с профессиональными инструкторами, к которым можно записаться на силовые тренировки, стретчинг, кроссфит. Курсы по йоге и разным боевым искусствам, а еще — бесплатные кулинарные уроки от шеф-повара или уроки приготовления кофе от бариста.





— У нас часто проходят лекции и мастер-классы либо от самих гуглеров, либо от приглашенных спикеров. Тематика самая разная: от разработки какого-то внутреннего продукта до особенностей налоговой системы Англии. Однажды рассказывали, как делать карточные фокусы.

Если кто-то заработался и нуждается в отдыхе, можно даже поспать в специально предназначенных для этого тихих зонах. Или поиграть в приставку. Некоторым перезагрузиться помогают их домашние животные.

— В Google есть возможность приводить в офис своих собак. Людей, которые так делают, называют словом doogler — от сложения слова dog (пес) и Google. Разумеется, есть ряд ограничений, например, если животное шумит, кусается, мешает окружающим работать или у кого-то из соседей аллергия, то питомца придется оставить дома. Кошек, к сожалению, брать нельзя, таковы правила компании, но их хозяева не растерялись и создали cat wall (кошачью стену) с фотографиями своих питомцев.





В команде Вадима — люди из самых разных стран: Польши, Словакии, Германии, США, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Казахстана и, собственно, Великобритании. Как и в любой другой компании, сплотить коллектив помогают корпоративы. Например, серфинг в Португалии.

— Мы пока так далеко не ездили, но зато два дня провели в огромном загородном поместье. Там было много разных активностей, я играл в гольф, ходил в СПА. Кто-то лазал по горам, кто-то пас овес, летал на самолете, стрелял из ружья…

«За жилье платим в месяц £3900»

— Вместе с ребятами живем в таунхаусе. Это дом с несколькими многоуровневыми квартирами, у каждой свой отдельный вход с улицы. В нашей — 4 комнаты, столько же ванных, есть общая гостиная с кухней, задний дворик, где мы иногда делаем барбекю. Есть датчики движения, благодаря которым свет включается автоматически, температура воздуха регулируется. У нас не самое дешевое жилье, платим в месяц £3900 (1 фунт стерлингов равен примерно 2, 51 белорусским рублям) на четверых плюс каждый еще по £100 за коммуналку. Конечно, если постараться, можно найти комнату и за £600. Кстати, здесь в квартирах считают не количество комнат, а количество спален. То есть ты можешь снять однушку, но по факту получишь двушку: помимо спальни будет еще и гостиная, совмещенная с кухней.





Вадим с друзьями живет в Северо-Восточном Лондоне, в районе Хакни. По его словам, это довольно хипстерское место, где в заведениях частенько собираются творческие люди и проводят разные интересные ивенты.





Когда Вадим добирался до работы на общественным транспортом, тратил на него около £270 в месяц. Стоимость проезда в автобусах здесь фиксированная — £1.50, а вот стоимость метро зависит от времени и количества зон, которые ты пересекаешь (в городе их 9). В час-пик, с 7 до 9.30 и с 16.30 до 18.30, проезд дороже. В среднем — £1,5−4. Расплачиваться можно банковской картой или картой Oyster.

— Недавно купил себе велосипед, до работы теперь на нем добираюсь. Получается быстрее, чем на общественном транспорте, — за 25−30 минут. Тут велосипедисты передвигаются по проезжей части вместе с автомобилистами. И водители уважают их на дороге. В Лондоне узкие улочки и нет таких широких проспектов, как в Минске, поэтому никто особо не гоняет. Так что чувствую себя комфортно. И как пешеход тоже. Здесь действует негласное правило: можешь переходить дорогу где и когда тебе вздумается, главное не мешать другим участникам движения. Поэтому часто люди просто идут на красный. За это даже не штрафуют.

На продукты питания Вадим практически не тратится. Завтракает, обедает и ужинает прямо в офисе. В Google есть две «столовые» для сотрудников, где их кормят бесплатно. Выглядят они, как рестораны самообслуживания: ходишь с подносом и берешь все, что нравится. Разнообразной еды предостаточно, но в основном это блюда европейской, азиатской, мексиканской кухонь. Еще есть веганское меню.

— По будням я всегда питаюсь в офисе. Так и не привык к местной кухне. Когда первый раз гулял по Лондону, вообще отравился. Тут, конечно, готовят интересные супы, умеют печь пироги, но слишком любят все острое. А мне иногда хочется просто котлетку с пюрешкой… Или пельмени. Самые вкусные продаются в польских и грузинских магазинах. Иногда еще в русских их покупаю вместе с квасом. Там даже ролтон можно найти. Правда, стоят все продукты каких-то неадекватных денег. Но сам я редко готовлю. По выходным хожу в какие-нибудь кафешки или бары. Средний чек — £15, если взять еще и пива, нужно докинуть еще £5 за одну пинту. По воскресеньям в парке возле дома проходит ярмарка, где много разной уличной еды. Одна порция обойдется в £10.





Остальные деньги Вадим тратит либо на какие-то развлечения, либо на полеты в Минск (из Лондона это далеко не самое дешевое направление).

— В целом, на жизнь хватает, даже откладывать удается. При этом я не очень понимаю, как с моей зарплатой, а она вроде выше среднего, возможно построить в обозримом будущем дом или вырастить ребенка. Квартира в Лондоне в среднем стоит £400 тысяч, отдельный дом — £900 тысяч.

Кстати, медицина в Великобритании, как и в Беларуси, делится на платную и бесплатную. Например, все гуглеры имеют медицинскую страховку. Но чтобы попасть к любому врачу, неважно, платно или бесплатно, нужно обязательно прийти на прием к GP — general practitioner или терапевту. Говоришь ему, что тебя беспокоит, а он уже по своему усмотрению может назначить лечение, если это какое-то распространенное заболевание (ангина, бронхит), или же выписать направление к специалисту.

— Недавно Национальная служба здравоохранения Англии запустила программу «GP at hand» («терапевт под рукой»). Благодаря ней можно записаться на удаленный прием по телефону или видео-чату, где за 10 минут ты точно так же описываешь свою ситуацию, говоришь, что у тебя приватная страховка, и GP сразу же выписывает направление к специалисту.

О любви англичан к футболу и пиву

Вадим уже почти год живет в Лондоне, но на английском до сих пор говорит не очень хорошо. Поэтому регулярно занимается с преподавателем.

— На работе это не мешает, просто информация чуть медленнее доходит. Тет-а-тет легко разговаривать, а вот в компании уже тяжелее, не все понимаю. Наверное, из-за языкового барьера мало общаюсь с местными. А еще из-за лени. Вне работы я в основном вращаюсь в русскоязычных кругах, много друзей из Питера сюда переехало, нет надобности в новых знакомствах.





Поэтому на вопрос, чем отличаются англичане от белорусов, он не сразу нашел, что ответить:

— Они лучше переносят холод. За окном 0 °C, а англичанин ходит в свитерке и твидовом пиджачке. Как будто всем своим видом показывает, что родился в замке, который не отапливался, потом учился в элитной школе и жил в пансионате, который не отапливался, затем в общежитии университета, которое тоже не отапливалось. И теперь мне его не понять. Но это все шутки, конечно. Еще они любят пиво. Вечером пятницы все пабы переполнены и возле них толпится много народу.

— А как же футбол?

— Его тоже очень любят. И многие предпочитают смотреть как раз таки в пабах. Во многих городах есть свои команды, которые собирают аншлаги на стадионах. Я и сам люблю футбол и довольно давно болею за Манчестер Юнайтед. В прошлом сезоне ездил на несколько матчей на их домашний стадион. Давно мечтал туда попасть. Очень понравилась атмосфера, возвращался после матчей без голоса. Особенно поразило то, как быстро трибуны заполняются перед началом матча и как быстро пустеют после, инфраструктура очень отлажена, а ведь там вместимость порядка 75 тысяч человек. В такие моменты всегда вспоминаю, как однажды на 20 минут опоздал на матч на 18-тысячном стадионе в Химках из-за огромных очередей на входе.





Обратно в Беларусь Вадим возвращаться пока не планирует. Даже свою девушку, а теперь уже и жену, тоже минчанку, почти перевез к себе в Лондон. Здесь его все устраивает. Но по каким-то вещам из старой жизни, как он сам признается, все-таки скучает — это люди и еда.

— Когда бываю в Минске, обязательно вижусь с родственниками и друзьями. Ем драники в «Васильках», блинчики в «Депо». Захожу покурить в какую-нибудь кальянную. В Лондоне их почти нет, а те, что есть, сильно уступают нашим. Периодически меня приводят в какие-то новые заведения, ведь город быстро развивается.