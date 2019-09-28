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Митрополит Павел: Были попытки предложить или провозгласить автокефалию БПЦ

29.09.2019 20:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Белорусской православной церкви нет необходимости в преобразованиях в каноническом праве. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Павел.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 — Как только начинают политики вмешиваться в жизнь церкви, все идет наперекосяк. Под таким националистическим, под политиканством кроется попытка разделить людей. Были попытки предложить или провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию, — заявил глава БПЦ.

Он рассказал о своей встрече с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, у которого он поинтересовался, хочет ли католическая церковь Беларуси провозгласить автокефалию, на что архиепископ-митрополит ответил отказом.

— Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси. Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии, — заявил митрополит Павел.

Глава БПЦ также сообщил, что постановление о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Беларуси ограничивает возможности церкви.

— У нас существует сегодня постановление Совета Министров о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Республики Беларусь. Это, конечно, ограничивает наши возможности и способности. Я бы сказал, в некоторых случаях это отрицательно влияет. Будем надеяться, что когда-то эти рамки будут сняты, потому что это пережитки прошлого, — считает Патриарший Экзарх всея Беларуси.

 
 
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- Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси. Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то...
 
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