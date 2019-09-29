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Дожди и холода. Погода в Гродно на неделе
30.09.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни погода в Гродно будет мокрой, холодной и неприятной,
Итак, в понедельник днем в Гродно ожидается холодная ветреная погода, температура воздуха прогреется до +16°С, весь день будет лить дождь, ветер порывами до 13 м/с.
Во вторник днем до +13°С, очень ветрено, вечером снова дожди.
Зато в среду потеплеет до +17°С — но дожди и ветер никуда не денутся.
Увы, уже в пятницу октябрь опомнится и вернет нас в суровые осенние будни с дождями, туманами и всего 9−13 градусами тепла.
Хорошей недели!
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В ближайшие дни погода в Гродно будет мокрой, холодной и неприятной, предупреждает pogoda.by.
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