Дожди и холода. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни погода в Гродно будет мокрой, холодной и неприятной, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Итак, в понедельник днем в Гродно ожидается холодная ветреная погода, температура воздуха прогреется до +16°С, весь день будет лить дождь, ветер порывами до 13 м/с.

Во вторник днем до +13°С, очень ветрено, вечером снова дожди.

Зато в среду потеплеет до +17°С — но дожди и ветер никуда не денутся.

Увы, уже в пятницу октябрь опомнится и вернет нас в суровые осенние будни с дождями, туманами и всего 9−13 градусами тепла.

Хорошей недели!

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