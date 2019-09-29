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Постепенное похолодание и дожди с солнцем пополам. Погода в Могилеве на неделе
30.09.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, начало октября принесет в Могилев бабье лето: столбик термометра поднимется до +16°С. Но увы — всего на один день. А в течение недели погода будет капризной: то солнце, то дождь и грозы. К выходным похолодает.
Сегодня, 30 сентября, погода будет изменчивой. Прогнозируют переменную облачность, дождь и грозы, а также порывистый ветер. На термометре будет около +14°С.
Во вторник, 1 октября, будет очень ветрено — порывы ветра будут достигать 18 м/с. Немного похолодает: будет +9…+12°С. Утром возможен дождь, весь день будет переменная облачность.
Среда будет самым теплым днем недели: +12…+16°С. Однако ветер будет по-прежнему сильным, возможны дожди и даже гроза. Но солнце тоже увидим.
В четверг будет пасмурно, дождливо, но ветер утихнет. А еще заметно похолодает: +6…+11°С.
В пятницу, 4 октября, станет еще холоднее: +3…+10°С. С погодой по-прежнему будет твориться странное: то солнце, то дождь. Хорошо хоть сильного ветра не будет.
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К пятнице температура воздуха снизится до +10°С.
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