ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

То назад в лето, то вперед в осень. Погода в Гомеле на неделе

30.09.2019 07:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни погода в Гомеле будет переменчивой. Октябрь решил немного поэкспериментировать: в середине недели вдруг неожиданно включит лето, а к концу нагонит холода и дожди.


Итак, по данным pogoda.by, в понедельник днем в Гомеле ожидается комфортная погода, температура воздуха прогреется до +17°С, но к вечеру возможен дождь.

Во вторник похолодает до +13°С, а ветер усилится до 17 м/с, местами дожди.

Зато в среду к нам вернется настоящее лето — +20°С и ясно.

Но это счастье продлится недолго: уже в пятницу октябрь опомнится и вернет нас в суровые осенние будни с дождями, туманами и всего 10 градусами тепла.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Октябрь решил немного поэкспериментировать: в середине недели вдруг неожиданно включит лето, а к концу нагонит холода и дожди.
 
Новости дня
Новости общества
 
Постепенное похолодание и дожди с солнцем пополам. Погода в Могилеве на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ботинки зимние на каблуке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика