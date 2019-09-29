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То назад в лето, то вперед в осень. Погода в Гомеле на неделе
30.09.2019 07:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни погода в Гомеле будет переменчивой. Октябрь решил немного поэкспериментировать: в середине недели вдруг неожиданно включит лето, а к концу нагонит холода и дожди.
Итак,
Во вторник похолодает до +13°С, а ветер усилится до 17 м/с, местами дожди.
Зато в среду к нам вернется настоящее лето — +20°С и ясно.
Но это счастье продлится недолго: уже в пятницу октябрь опомнится и вернет нас в суровые осенние будни с дождями, туманами и всего 10 градусами тепла.
Хорошей недели!
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Октябрь решил немного поэкспериментировать: в середине недели вдруг неожиданно включит лето, а к концу нагонит холода и дожди.
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