То назад в лето, то вперед в осень. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни погода в Гомеле будет переменчивой. Октябрь решил немного поэкспериментировать: в середине недели вдруг неожиданно включит лето, а к концу нагонит холода и дожди.





Итак, по данным pogoda.by, в понедельник днем в Гомеле ожидается комфортная погода, температура воздуха прогреется до +17°С, но к вечеру возможен дождь.

Во вторник похолодает до +13°С, а ветер усилится до 17 м/с, местами дожди.

Зато в среду к нам вернется настоящее лето — +20°С и ясно.

Но это счастье продлится недолго: уже в пятницу октябрь опомнится и вернет нас в суровые осенние будни с дождями, туманами и всего 10 градусами тепла.

Хорошей недели!

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