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Сильный ветер и дожди. Погода в Витебске на неделе
30.09.2019 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе будет прохладно, сыро и ветрено,
В понедельник, 30 сентября, до +14°С. Дождь, ветер порывами до 12 м/с.
Во вторник, 1 октября, порывы ветра усилятся до 19 м/с. Однако в дневные часы ясно и до +13°С.
В среду, 2 октября, на целый день зарядит дождь. Ветрено. Днем воздух прогреется до +16°С.
В четверг, 3 октября, синоптики прогнозируют сильный дождь, осадки будут в течение суток. Но ветер успокоится. Днем — до +11°С.
В пятницу, 4 октября, наконец распогодится. Ветер утихнет, дождя, по предварительному прогнозу, нет. Температура воздуха — +11°С.
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Погода улучшится лишь к выходным.
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