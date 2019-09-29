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Сильный ветер и дожди. Погода в Витебске на неделе

30.09.2019 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе будет прохладно, сыро и ветрено, прогнозируют синоптики. Погода улучшится лишь к выходным.

В понедельник, 30 сентября, до +14°С. Дождь, ветер порывами до 12 м/с.

Во вторник, 1 октября, порывы ветра усилятся до 19 м/с. Однако в дневные часы ясно и до +13°С.

В среду, 2 октября, на целый день зарядит дождь. Ветрено. Днем воздух прогреется до +16°С.

В четверг, 3 октября, синоптики прогнозируют сильный дождь, осадки будут в течение суток. Но ветер успокоится. Днем — до +11°С.

В пятницу, 4 октября, наконец распогодится. Ветер утихнет, дождя, по предварительному прогнозу, нет. Температура воздуха — +11°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Погода улучшится лишь к выходным.
 
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