Дух Месси, мат Гуренко, прощание с тещей президента и блэкаут в аэропорту - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вам тоже утром понедельника хочется бросить вот это вот все и уехать в деревню, где тихо, красиво и малолюдно? В выходные мы опубликовали две отличные истории о том, как люди занимаются в деревне важным делом. Например, в сельской больнице в Холомерье Городокского района стоит самое современное медоборудование, в палатах — хороший ремонт и спутниковое ТВ. А главврача Михаила Самарина и его сына, терапевта Константина Самарина, пациенты называют «гениями», «волшебниками». Вот наша статья о том, что такое бывает на самом деле.

А фермер Петр Валишин тем временем успешно доказывает , что в Беларуси на туях можно заработать на квартиру — за 10 лет небольшой участок земли, засаженный туями, он превратил в три огромных поля, которые приносят доход в десятки тысяч рублей в год. Хорошая мотивация для понедельника, правда?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В субботу умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров . «Уход Марка Анатольевича — катастрофа для всего российского театра, и не только для российского. Он всегда олицетворял жизнелюбие, радость жизни, попытку понять и сделать ее лучше», — сказал Олег Басилашвили. Почитайте, воспоминания коллег о «последнем из могикан».

художественный руководитель московского театра Ленком, . «Уход Марка Анатольевича — катастрофа для всего российского театра, и не только для российского. Он всегда олицетворял жизнелюбие, радость жизни, попытку понять и сделать ее лучше», — сказал Олег Басилашвили. Почитайте, о «последнем из могикан». В воскресенье прощались c Eленой Федоровной Желнерович — тещей Александра Лукашенко . «Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич», — сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

c Eленой Федоровной Желнерович — . «Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич», — сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. В ночь на субботу выгорела терраса в модном минском баре «Пересмешник» — загорелась инфракрасная газовая горелка, следом взорвался газовый баллон. К счастью, никто не пострадал. Владельцы бара благодарят Бога, что обошлось без жертв, и обещают , что «птичка феникс засияет вскоре с еще большей красотой и изящностью».





Воскресное утро ознаменовалось еще одним происшествием. В минском аэропорту почти четыре часа не было света . Рейсы были задержаны, не работали все системы аэропорта , детям пришлось спать на полу, а пассажиры не могли купить даже воды и еды. Подачу энергии восстановили, но задержка самолета приводит к задержкам следующих рейсов как минимум в течение одних суток. «Белавиа» планировала полностью восстановить расписание лишь к утру понедельника.

. , детям пришлось спать на полу, а пассажиры не могли купить даже воды и еды. Подачу энергии восстановили, но задержка самолета приводит к задержкам следующих рейсов как минимум в течение одних суток. «Белавиа» полностью восстановить расписание лишь к утру понедельника. С октября белорусы, которых записали в тунеядцы, будут платить за газ и отопление по полной . Что еще изменится с завтрашнего дня — читайте тут .

. Что еще изменится с завтрашнего дня — читайте . А вот изменений, на которые так надеялись владельцы авто, придется подождать как минимум еще три месяца. Минфин подготовил проект указа, по которому дорожный сбор отвяжут от техосмотра . Но заработает он не раньше 1 января 2020 года.

проект указа, по которому . Но заработает он не раньше 1 января 2020 года. Митрополит Павел рассказал, что ему часто говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси. «Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии», — отвечает он.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. FINANCE.TUT.BY посмотрел , как в этом году поднялись цены на овощи и фрукты и выгоднее ли здесь закупаться, чем на рынке. Наши герои говорят, что «все подорожало». А вы что думаете?





В цикле «Закрытый город» — он рассказывает о жизни населенных пунктов после ухода военных — публикуем историю военно-морской базы на берегу Балтийского моря в городе Лиепая . Как изменился такой центр в стране, у которой получилось в короткий срок забыть советское прошлое и войти в Евросоюз и НАТО?

. Как изменился такой центр в стране, у которой получилось в короткий срок забыть советское прошлое и войти в Евросоюз и НАТО? По следам скандала Гомеле мы поговорили о школьных проблемах с родителями учеников: должны ли учителя воспитывать детей , как можно (и нужно ли) наказывать школьников за серьезные проступки и что может кардинально изменить ситуацию в отношениях между педагогом и ребенком. Некоторые, кстати, считают, что все исправят камеры.

Гомеле мы о школьных проблемах с родителями учеников: , как можно (и нужно ли) наказывать школьников за серьезные проступки и что может кардинально изменить ситуацию в отношениях между педагогом и ребенком. Некоторые, кстати, считают, что все исправят камеры. Один из самых известных депутатов белорусского парламента Анна Канопацкая поссорилась с ОГП и приостановила свое членство в партии. Она считает, что партия приняла решение «полностью в стиле отдельных представителей действующей белорусской власти». Объяснение почему — тут .

и приостановила свое членство в партии. Она считает, что партия приняла решение «полностью в стиле отдельных представителей действующей белорусской власти». Объяснение почему — . Минчанин Вадим Семенов работает программистом в лондонском офисе Google. Честно рассказал нам о том, как устроился, сколько платят , где живет и откуда в офисе собачки.

программистом в лондонском офисе Google. Честно рассказал нам о том, , где живет и откуда в офисе собачки. А вот репортаж о тех, кто не хочет в айти, а хочет в милицию. Кто и почему мечтает поступить в Акадимию МВД — в нашей статье.





И еще один репортаж с очень красивыми фото. На БЕЛАЗе прошел день открытых дверей. Посмотрите на эти огромные махины и цеха, в которых их собирают.

О СПОРТЕ

Вы, конечно же, в курсе, что наша Арина Соболенко в финале турнира в китайском Ухане (призовой фонд — 2,82 млн долларов) обыграла первую ракетку мира американку Элисон Риске. Но такую новость можно перечитать еще раз.

американку Элисон Риске. Но такую можно перечитать еще раз. Московский ЦСКА , которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, одержал в Екатеринбурге победу над местным «Уралом» и стал лидером российского чемпионата .

, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, одержал в Екатеринбурге победу над местным «Уралом» и . А тем временем в белорусском «Немане» появился очень бодрый легионер, в которого, кажется, вселился дух Месси. Посмотрите , как киргизский футболист «Немана» в одиночку прорвался сквозь БАТЭ.





Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко был удален с поля за мат и чуть не подрался с судьями . Но игроки и помощник тренера за руки оттянули Сергея Витальевича подальше. «Я им (видимо, арбитрам. — Прим. TUT.BY) после игры сказал: пусть просто зайдут в раздевалку к ребятам и извинятся, посмотрят им в глаза. Как вы думаете? Да там мужчин среди них нет», — это эмоции Гуренко уже на послематчевой пресс-конференции.

Все новости субботы, 28 сентября

Все новости воскресенья, 29 сентября

И напоследок предупреждение синоптиков . На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра — порывы до 15−20 м/с. Будьте осторожны и спокойного вам дня!

Ваша редакция