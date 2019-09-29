Дух Месси, мат Гуренко, прощание с тещей президента и блэкаут в аэропорту - все за выходные

Вам тоже утром понедельника хочется бросить вот это вот все и уехать в деревню, где тихо, красиво и малолюдно? В выходные мы опубликовали две отличные истории о том, как люди занимаются в деревне важным делом. Например, в сельской больнице в Холомерье Городокского района стоит самое современное медоборудование, в палатах — хороший ремонт и спутниковое ТВ. А главврача Михаила Самарина и его сына, терапевта Константина Самарина, пациенты называют «гениями», «волшебниками». Вот наша статья о том, что такое бывает на самом деле.
А фермер Петр Валишин тем временем успешно доказывает, что в Беларуси на туях можно заработать на квартиру — за 10 лет небольшой участок земли, засаженный туями, он превратил в три огромных поля, которые приносят доход в десятки тысяч рублей в год. Хорошая мотивация для понедельника, правда?
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В субботу умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров. «Уход Марка Анатольевича — катастрофа для всего российского театра, и не только для российского. Он всегда олицетворял жизнелюбие, радость жизни, попытку понять и сделать ее лучше», — сказал Олег Басилашвили. Почитайте, воспоминания коллег о «последнем из могикан».
В воскресенье прощались c Eленой Федоровной Желнерович — тещей Александра Лукашенко. «Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич», — сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
В ночь на субботу выгорела терраса в модном минском баре «Пересмешник» — загорелась инфракрасная газовая горелка, следом взорвался газовый баллон. К счастью, никто не пострадал. Владельцы бара благодарят Бога, что обошлось без жертв, и обещают, что «птичка феникс засияет вскоре с еще большей красотой и изящностью».
Воскресное утро ознаменовалось еще одним происшествием. В минском аэропорту почти четыре часа не было света. Рейсы были задержаны, не работали все системы аэропорта, детям пришлось спать на полу, а пассажиры не могли купить даже воды и еды. Подачу энергии восстановили, но задержка самолета приводит к задержкам следующих рейсов как минимум в течение одних суток. «Белавиа» планировала полностью восстановить расписание лишь к утру понедельника.
С октября белорусы, которых записали в тунеядцы, будут платить за газ и отопление по полной. Что еще изменится с завтрашнего дня — читайте тут.
А вот изменений, на которые так надеялись владельцы авто, придется подождать как минимум еще три месяца. Минфин подготовил проект указа, по которому дорожный сбор отвяжут от техосмотра. Но заработает он не раньше 1 января 2020 года.
Митрополит Павел рассказал, что ему часто говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси. «Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии», — отвечает он.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в этом году поднялись цены на овощи и фрукты и выгоднее ли здесь закупаться, чем на рынке. Наши герои говорят, что «все подорожало». А вы что думаете?
В цикле «Закрытый город» — он рассказывает о жизни населенных пунктов после ухода военных — публикуем историювоенно-морской базы на берегу Балтийского моря в городе Лиепая. Как изменился такой центр в стране, у которой получилось в короткий срок забыть советское прошлое и войти в Евросоюз и НАТО?
По следам скандалаГомеле мы поговорили о школьных проблемах с родителями учеников: должны ли учителя воспитывать детей, как можно (и нужно ли) наказывать школьников за серьезные проступки и что может кардинально изменить ситуацию в отношениях между педагогом и ребенком. Некоторые, кстати, считают, что все исправят камеры.
Один из самых известных депутатов белорусского парламента Анна Канопацкая поссорилась с ОГП и приостановила свое членство в партии. Она считает, что партия приняла решение «полностью в стиле отдельных представителей действующей белорусской власти». Объяснение почему — тут.
Минчанин Вадим Семенов работает программистом в лондонском офисе Google. Честно рассказал нам о том, как устроился, сколько платят, где живет и откуда в офисе собачки.
А вот репортаж о тех, кто не хочет в айти, а хочет в милицию. Кто и почему мечтает поступить в Акадимию МВД — в нашей статье.
И еще один репортаж с очень красивыми фото. На БЕЛАЗе прошел день открытых дверей. Посмотрите на эти огромные махины и цеха, в которых их собирают.
О СПОРТЕ
Вы, конечно же, в курсе, что наша Арина Соболенко в финале турнира в китайском Ухане (призовой фонд — 2,82 млн долларов) обыграла первую ракетку мира американку Элисон Риске. Но такую новость можно перечитать еще раз.
Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, одержал в Екатеринбурге победу над местным «Уралом» и стал лидером российского чемпионата.
А тем временем в белорусском «Немане» появился очень бодрый легионер, в которого, кажется, вселился дух Месси. Посмотрите, как киргизский футболист «Немана» в одиночку прорвался сквозь БАТЭ.
Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко был удален с поля за мат и чуть не подрался с судьями. Но игроки и помощник тренера за руки оттянули Сергея Витальевича подальше. «Я им (видимо, арбитрам. — Прим. TUT.BY) после игры сказал: пусть просто зайдут в раздевалку к ребятам и извинятся, посмотрят им в глаза. Как вы думаете? Да там мужчин среди них нет», — это эмоции Гуренко уже на послематчевой пресс-конференции.