Похолодание, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой, сообщает pogoda.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Начало недели будет теплым. В понедельник воздух прогреется до +18°С. Обещают кратковременные дожди. К вечеру возможны грозы,

Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 15 °C.

В среду возможен дождь с грозами. Днем воздуха прогреется до +17.+19°С.

С четверга температура пойдет на спад — всего 12 градусов тепла, но без осадков.

В пятницу будет на один градус меньше, во второй половине дня возможен дождь.

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