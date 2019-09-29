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Похолодание, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

30.09.2019 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой, сообщает pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Начало недели будет теплым. В понедельник воздух прогреется до +18°С. Обещают кратковременные дожди. К вечеру возможны грозы,

Во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 15 °C.

В среду возможен дождь с грозами. Днем воздуха прогреется до +17.+19°С.

С четверга температура пойдет на спад — всего 12 градусов тепла, но без осадков.

В пятницу будет на один градус меньше, во второй половине дня возможен дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 64
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