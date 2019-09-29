«Если б я был мэром». Вадим знает, как, что и где надо строить, чтобы не «заколхозить» Гомель

Источник материала: Tut.by

Есть идеи по улучшению Гомеля и не знали, с кем ими поделиться? Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Любой из вас может прислать на редакционную почту письмо с предложениями и побороться за главный приз — 300 рублей. Следующий «претендент на кресло» — гомельчанин Вадим Кисляков и его концепция развития нашего города.



Фото: Иван Яриванович

На мой взгляд, в Гомеле полностью отсутствует градостроительная политика. Отсюда проблемы с транспортной инфраструктурой, с эстетикой городских пространств и в целом с развитием города. Вот на что, будучи мэром, я обратил бы внимание первым делом.

Транспортная инфраструктура

Основной проблемой тут является полное отсутствие стратегии. У Гомеля есть Генплан, а вот программы, направленной на развитие транспортной инфраструктуры, нет. Сегодня доморощенными понятиями, в нарушение всех транспортных канонов город решает проблему пробок локальными расширениями отдельных участков улиц. В самом ближайшем будущем мы поймем, что шли не туда, но потери будут велики. Все финансовые усилия были направлены на расширение улиц, ведущих в центр города, и вталкивание туда максимального количества транспорта. Цивилизованные города делают все с точностью до наоборот.

Как пустить транспорт в обход центра, было решено еще в генплане Гомеля 70-х годов. Кольцо было определено: Хатаевича-Полесская-Богдана Хмельницкого-Барыкина-Фрунзе-мост через Сож-Новая магистраль вдоль гребного канала-Восточный обход-Хатаевича.





30% из этого уже реализовано, а еще 70% предстоит реализовать. Это кольцо позволит с небольшими отклонениями, но с большим комфортом обойти центр в любых направлениях. Все усилия, которые направили на расширения улиц в центре, могли быть направлены на улицу Полесскую — и она была бы уже шестиполосной. Несомненно, Восточный обход, как один из участков кольца, не должен быть заморожен.

А то, что делалось последние пять лет, лишь уничтожило почти все деревья на центральных улицах, сделало жутко неудобным пересечение ул. Кирова пешеходами, а вдобавок в центр направили столько транспорта по расширенным улицам, что стали думать о строительстве подземных пешеходных переходов.

Только четкая стратегия с выделением этапов реализации и приоритетным направлением финансов позволит пусть и медленно, но двигаться в правильном направлении и освободить центр города от чрезмерного количества транспорта.

Направления развития города

Давайте с вами посмотрим, как формировалась городская застройка последние 20 лет.

Дали людям участки для коттеджей в Новой Жизни. Теперь прямо под окнами построили многоэтажный микрорайон.

Дали людям участки на Хуторе. Теперь прямо под онами коттеджей построили два микрорайона — 94-й и 96-й.

Дали людям участки в районе центра радиационной медицины — под носом у коттеджей построили 104 микрорайон.

А теперь самое интересное. В Романовичах тоже запланировано строительство многоэтажного микрорайона!

Иначе, как глупостью никак нельзя охарактеризовать такое развитие. Почему нельзя было два места отвести только под многоэтажки, а два других — только под коттеджи? Все это лишь от отсутствия стратегии развития города.





Второй пример. В те времена, когда развитие города было планируемым, предполагалось строительство жилого массива в районе нынешней Шведской Горки. Рабочее название было «Южный». За ней предполагалось строительство на намывных территориях еще 4-х микрорайонов. Когда строили ТЭЦ-2, то на ней до сих пор есть резерв мощности для этого района. От нее по ул. Междугородней проложены две ветки теплотрассы — и заглушены. К будущему жилому району подведена высоковольтная линия и построена электрическая подстанция. При строительстве Шведской Горки водовод, канализация, ливневка, связь — все было проложено с учетом перспективного жилого района. Даже песок под первый микрорайон был почти намыт.

И что вы думаете, где предполагается генпланом первоочередное строительство? Нет, не там, куда все сети подвели! Стройку запланировали в лесу по Черниговскому шоссе за автовазом и Чабарком. Как тебе такое, Илон Маск?

Я считаю, что развитие города нужно планировать не на 10 лет и потом подпирать коттеджи многоэтажками и хоронить деньги в заложенных инженерных сетях, а как минимум на 50 — с выделением из них 10-летних этапов. Это позволит избежать как лишних затрат, шараханий из стороны в сторону, так и конфликтных ситуаций для людей.

Эстетика городских пространств

Тут я хотел бы привести примеры того, как строят в цивилизованных городах. Там не инвестор определяет, что он и как он хочет строить. Там город определяет, что и где ему нужно. Определены участки под застройку. Определена высота и габариты зданий. Во многих случаях определено и функциональное назначение объекта с целью избежания транспортных проблем. Это важно для эстетического восприятия, для создания комфортной среды.

Приведу несколько примеров. Есть определенные каноны, когда для комфорта восприятия при изменении направления движения улицы ее должна замыкать доминанта. Это крупный объект, немного выше прилегающих потому, что виден издалека, пока вы едете по улице в его сторону. На замыкании ул. Свиридова построена 18-этажка. А вот на замыкании ул. Мазурова стоит одноэтажный автоцентр. Почему так? Во что упирается взгляд — в пустоту? А ведь там место высотному бизнес-центру. А все потому, что никто в городе об этом не думает и не формирует его застройку.





Еще один момент — это сомасштабность объектов статусу и размеру города. Согласитесь, что в 90 случаев из ста вы сможете определить, где находитесь: в райцентре, 500-тысячном городе или 5-миллионном. О масштабах города говорят и ширина улиц, и высота застройки, и другие признаки. Так вот город очень легко «заколхозить», пустив этот момент на самотек. Когда основные городские магистрали начинают обрастать «шантанами» из поликарбоната, примитивными торговыми рядами и рынками с павильонами «кто во что горазд». Эти объекты, конечно нужны, но они не должны стоять на первой линии и формировать улицу.

Именно поэтому так важна четкая градостроительная политика и стратегия. Это позволяет избежать множества ошибок и потери средств и времени. Ведь, если ты не знаешь куда хочешь прийти, то обязательно придешь не туда. Как сказал Сунь Цзы: «Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением».

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