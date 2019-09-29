«Если б я был мэром». Брестчанин Геннадий предлагает сделать Брест green again

Источник материала: Tut.by

Хотите еще идей для развития Бреста? Их есть у нас. Много. В рамках конкурса «Если б я был мэром» редакционная почта заполнена предложениями различной степени осуществимости. Сегодня публикуем письмо брестчанина Геннадия, который уверен, что Бресту не помешало бы побольше зеленых зон.





Некогда Брест был одним из самых зеленых городов республики. Сейчас сложно сказать так ли это. Зеленые зоны «откусываются» для очередных парковок, деревья вырубаются. Необходимо вернуть деревья в город. Почему бы не обустроить заброшенный ныне сквер, который прилегал к территории бывшего военного госпиталя на улице Пушкинской?. В непосредственной близости от него идет строительство четырех многоквартирных домов, и восстановленная зеленая зона могла бы послужить прекрасным местом для прогулок горожан этого и других микрорайонов.

Еще можно обустроить небольшой парк возле нового здания автовокзала и вернуть на проспект Машерова композицию «Их именами названы улицы Бреста» — только установить их на противоположной стороне, вдоль обновленного Городского сада.

Предлагаю также нанять в штат «Коммунальника» специалистов по обрезке деревьев — арбористов, которые избавят город от чудовищной обрезки крон «под телеграфные столбы». Кроме того, можно создать приложение с зеленой картой города, на которой будут отображаться все городские деревья. Такой проект уже был реализован в Лондоне, Нью-Йорке и других крупных городах. Приложение могут в рамках хакатона, например, разработать местные программисты.

Важно также обустроить места притяжения в спальных районах города — с зонами отдыха, скверами, фонтанами, спортивными площадками — и привести в нормальное состояние дворы в старых брестских «спальниках».

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей. Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке .