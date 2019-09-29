«Если б я был мэром». Евгений из Витебска - о том, что делать с «Табакерками» и на чем ездить чиновникам

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем конкурс «Если б я был мэром» . Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже, — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Витеблянин Евгений Крискевич, например, считает, что вместо «Табакерок» нужно открыть пункты приема вторсырья, всех госслужащих в городе нужно пересадить на велосипеды, а главным видом общественного транспорта у нас должен стать трамвай. Кстати, в своем письме на конкурс новоявленный «мэр» выходит из кабинета и предлагает читателям проехать с ним в одном вагоне.



Фото: Игорь Матвеев

«Осторожно, двери закрываются, следующая остановка — „Светлое будущее“»

Витебск называют «культурной столицей Беларуси». Но город, считаю, требует глотка свежего воздуха. XXI век — век смелых решений, а сидеть в кресле мэра — не самое лучшее. Нужно выйти из своего кабинета, пройти по городу и понять, что можно изменить к лучшему.

Вот некоторые идеи.

Превратить Витебск в «Северную долину» — территорию опережающего развития, парк индустриализации. Предоставить бизнесу безвозмездную аренду земли. И никаких налогов — только 5% от выручки. Это позволит создать новые рабочие места и привлечь инвесторов.

Упростить государственный аппарат, сократив число чиновников наполовину. Поход в администрацию города или района должен быть схож с походом в магазин. Всем «оптимизированным» чиновникам предоставить работу на индустриальных предприятиях «Северной долины».

Перевести все управление города в online. И тогда с обычного смартфона любой горожанин сможет задать напрямую вопрос любому чиновнику — от специалиста отдела до мэра.

Соответственно, сократятся расходы на содержание чиновников, а все освобожденные деньги можно будет направить на развитие города.

Всех госслужащих пересадить с автомобилей на велосипеды. В администрации района должно быть 1−2 служебных машины. Стоимость каждой не должна превышать 10 тысяч долларов.



Оригинальная стоянка для велосипедов возле здания Белтелекома в Витебске. Фото: телеграм-канал t.me/vitebsk974

Переформатировать транспортную систему города. Создать велосипедную инфраструктуру, которая позволит быстро и с комфортом передвигаться по Витебску. На всех улицах и проспектах одну-две полосы движения переоборудовать в велодорожки. Возле каждого дома построить велогараж.

Трамвай должен стать главным общественным транспортом в Витебске. Нужно провести трамвайные пути ко всем микрорайонам и сделать интервал движения вагонов 5−10 минут.

Запретить звуковую рекламу в общественном транспорте. Создать в нем «библиотеку» — транслировать в салоне интересные факты из истории, биографий известных личностей. Это повысит образованность горожан.

Вместо «Табакерок» поставить автоматизированные пункты приема вторичного сырья. Идя на работу или учебу, каждый житель сможет сдать пластиковые бутылки и стекло, а в обмен получить чашечку кофе или чая.

Нанять, наконец, на работу в горисполком первоклассного архитектора. Придумать фирменный стиль города и его цветовое оформление. Запретить постройки, которые не соответствуют градостроительному плану. Все летние террасы, заслоняющие исторические здания, демонтировать. Создать уютные места для отдыха.



Фото: Юрий Шепелев

Создать молодежный многофункциональный комплекс, где будут условия для нормального досуга и развития. На первом этаже поставить много скамеек, где молодые люди будут отдыхать и тусоваться. На втором этаже — коворкинг, где каждый сможет создавать стартапы.

Модернизировать все поликлиники и больницы. Не просто покрасить фасад здания, а провести масштабный ремонт внутри. Установить современное медицинское оборудование. На всех работающих витеблян нужно оформить медицинские страховки.

Если бы сейчас мне не нужно было выходить на следующей трамвайной остановке, я бы написал еще более детальный план развития. Да, вы можете сказать: «Все, что вы предлагаете, невозможно!». Но если сидеть дома на диване и рассуждать, то, конечно, невозможно. Но мой девиз по жизни — не желай, а делай!

Присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке . Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.