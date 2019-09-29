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«Если б я был мэром». Гродненец Юрий мечтает убрать из центра статую Ленина и переименовать улицы
30.09.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненец Юрий, будучи мэром, несколько изменил бы привычный вид города и переименовал бы несколько улиц.
В первую очередь Юрий избавил бы центр города от громоздкого памятника Ленину. Гродненец задается вопросом: какое отношение имел вождь мирового пролетариата к нашим королевским местам?
Памятник лишь послужил сюжетом для анекдота из позднесоветского времени. Ведь раньше гигантский Ильич стоял спиной к Вечному огню в парке Жилибера, а рука в стандартном ленинском жесте была направлена на здание горкома партии. Гродненские остряки тотчас же придумали, что Ленин таким образом как бы говорил: за тех, кто позади, в братской могиле, я спокоен, а вот за теми, кто в горкоме, нужен глаз да глаз. И городские власти как будто услышали эту народную байку, развернули фигуру так, что сейчас Ленин указывает рукой на Вечный огонь и братскую могилу, а вот Гродненский городской исполнительный комитет находится за спиной Ильича. Ну, натуральный анекдот, говорит Юрий- и предлагает не выкидывать большую статую. а перенести в другое место. Например, в Коложский парк, добавить к нему памятники революционной эпохи поменьше с других улиц Гродно, например, бюсты героев гражданской войны Чапаева и Щорса — и вот уже и своеобразная композиция получилось бы, взгляд в прошлое. Такая экспозиция под открытым небом привлекала бы туристов, говорит Юрий.
Зато в парке Жилибера имело бы смысл поставить памятный знак воинам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Конечно, не всем — тем, кто летом и осенью 1944 года умер от ран в гродненском госпитале, расположенном в здании по улице Академической, 10. Их похоронили прямо в парке и больше не перезахоранивали.
Сейчас же там (сверху) концертная площадка, аттракционы, комната смеха. Юрий предлагает поставить там небольшой памятный знак, который позволил бы уравновесить прошлое и настоящее и не прерывать тонкую нить памяти.
А еще Юрий предлагает начать или продолжить издавать литературный альманах: в середине прошлого века именно в Гродно было такое издание, которое называлось «Неман», позже «переселившееся» в Минск и ставшее ежемесячным журналом. Чего-то такого, считает Юрий, сейчас остро не хватает в нашем городе. А одаренных людей в Наднеманском крае немало. Пускай бы литературно-художественное издание выходило регулярно, допустим, раз в квартал. А местному бюджету было бы вполне по силам закупить пару сотен экземпляров и распределить их по библиотекам.
Еще Юрий обязательно бы поднял вопрос, чтобы улица Свердлова или улица Парижской коммуны носила имя прославленного белорусского писателя Василя Быкова. Не где-то в новостройках, а именно здесь, в центре города, где наш классик когда-то жил.
И еще об одной вещи позаботился бы Юрий, будучи мэром.
В последнее время в Гродно зачастили туристы из ближнего и дальнего зарубежья. Это прекрасно. Но ведь старшее поколение прекрасно помнит недавние времена, когда многие гродненцы на выходные устремлялись в соседний Друскининкай. Сегодня жители литовского курорта без особых проблем (без виз) могут попасть в наш город. А наоборот? На месте мэра Гродно Юрий бы всячески содействовал тому, чтобы эта дорога стала двухсторонней. То есть необходимо развивать малое пограничное безвизовое движение.
Как вам идеи?
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Гродненец Юрий, будучи мэром, несколько изменил бы привычный вид города и переименовал бы несколько улиц (а еще издавал литературный альманах).
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