В Пинске родители борются за воспитателя, которая уволилась из детсада из-за сбежавшего ребенка

Источник материала: Tut.by

В сентябре из одной из групп пинского яслей-сада № 1 сбежал 4-летний Матвей (имя ребенка изменено). Мальчика нашли в тот же день в цветочном магазине, расположенном неподалеку. Матвея вернули маме, а воспитателю группы, в которой он занимался, пришлось распрощаться со своей работой. Родители с таким итогом не согласились. Они уверены: за пропавшим мальчиком было «нереально уследить» и просят вернуть воспитателя в их группу.



Ясли-сад № 1 Пинск. Фото: Медиа-Полесье

Родители: «Уволили очень хорошего воспитателя, который не уследил за тем, за кем нереально уследить»

Об инциденте, который произошел в яслях-саду № 1 Пинска, TUT.BY рассказал отец одного из воспитанников. По его словам, проблемы в саду начались после того, как в их группу перевели четырехлетнего Матвея, который «не то что не слушается никого — ведет себя как хочет».

— Валяется на полу, убегает, уползает из группы, обижает детей, никак не реагирует на воспитателей. Сами понимаете, что это для воспитателя. Это забросить всю группу и следить только за этим ребенком, — говорит мужчина, — 18 сентября этот ребенок убежал из группы. Подключилась милиция, отдел образования. Ребенка нашли — но нашли и крайнего: уволили очень хорошего воспитателя, который не уследил за тем, за кем нереально уследить.

Родители, чьи дети ходили в группу к Галине Николаевне Козак, очень тепло отзываются о воспитателе. Малыши к ней тянулись, им и родителям нравилось ее отношение и подход, рассказывает TUT.BY пинчанка Алена.

— Мой ребенок второй год ходит в эту группу. Раньше он не хотел идти в сад — привык быть с мамой. Галина Николаевна нашла к нему подход. Ребенок с удовольствием бежал в сад, занимался, всегда хвалил воспитательницу. Этот инцидент вывел из себя всех родителей. Пишем жалобы на имя заведующей — мы хотим, чтобы этого мальчика (который убежал из садика — TUT.BY) убрали.





По словам Алены, после появления в их группе Матвея атмосфера изменилась — у детей пропало желание идти в сад:

По мнению родителей, учитывая особенности поведения Матвея, он должен заниматься в специальном детском саду. Они даже собрали подписи под соответствующим обращением к заведующей. Одна из инициаторов коллективного письма, пинчанка Инна, рассказала TUT.BY, что шаг был вынужденный, так как ребенок нарушал дисциплину и «мешал вести занятия».

— Мы обращались к заведующей с коллективным письмом, чтобы его перевели, но по закону мама имеет право отдать его в тот детский сад, в который хочет. Заведующая смогла ее уговорить сводить сына на комиссию. Но даже если комиссия решит, что ребенку нужен спецсад, мама имеет право отказаться от перевода. Ни мы ничего не можем сделать в этой ситуации, ни администрация сада. Все зависит только от мамы.

Инна также сожалеет, что из-за «самоволки» Матвея из садика пришлось уволиться Галине Николаевне. По словам собеседницы, она отличный воспитатель, к которому за все время работы не было никаких претензий:

— Для любой мамы важно, что ребенок с радостью идет в детский сад. Галина Николаевна именно такой воспитатель. Когда ее нет, дети плачут. Не потому, что они не любят другого воспитателя, а потому, что они хотят быть с ней. С ней я спокойна, что мой ребенок всегда досмотрен, что его никто не будет ругать без причины и что все будет в порядке. Сейчас, конечно, все расстроены, что ее нет, и хотят, чтобы она вернулась.





Воспитатель: «Приходилось или за ним одним смотреть, или за остальными детьми»

Галина Николаевна рассказала TUT.BY, что вынуждена была написать заявление на увольнение по соглашению сторон, так как опасалась, что в противном случае ее уволят по статье.

Матвея к ней в группу перевели в начале сентября этого года. По словам воспитателя, ребенок требовал постоянного внимания.

— Приходилось или за ним одним смотреть, или за остальными детьми.

Мальчик неоднократно уходил от воспитателя в соседнюю группу:

— Он поднимал крючок на двери и уходил в соседнюю группу. Я туда приходила за ним, чтобы забрать, мне воспитатели говорили: «Ну пусть походит, побудет с помощником воспитателя, а потом придет». Я уходила, а они мне потом его приводили. (…) Он и в тот раз так пошел. Я думала, мне его приведут, как раньше, а потом пошла искать. По саду ищу — нет, вышла на улицу — тоже нет. Вернулась и сообщила руководству, что он убежал. Его искали по нескольким направлениям: у садика, по домашнему адресу. Нашли его в магазине неподалеку. Получилось, что он перешел две дороги.

Галина Николаевна пока не нашла нового места работы:

— Пока не знаю, возвращаться ли мне в эту профессию.

Заведующая: «Не дай Бог что-то бы с ним случилось»

Ольга Карпинская должность заведующей яслями-садом № 1 заняла 2 сентября этого года. Она подтвердила, что Галина Николаевна написала заявление на увольнение по соглашению сторон, и отметила, что служебное расследование по факту инцидента с Матвеем еще не завершено.

— В соответствии с нормативными документами, воспитатель несет ответственность за безопасность ребенка, за его жизнь и здоровье. Этот ребенок убегал от воспитателя неоднократно. Его ловила я, моя заместитель. Ребенок ушел, а рядом железнодорожный переезд и улица Первомайская. Не дай Бог что-то бы с ним случилось!

По словам заведующей, Матвей — «ребенок, который требует особого подхода». Семья мальчика переехала в Пинск из района. К жизни в городе ребенок еще не адаптировался.

— К нему нужно было просто найти подход. Другая воспитатель к нему нашла подход, дефектолог его за 10 минут спать уложила и он уснул. Я сама 22 года работала воспитателем. Были и такие дети. Находила подход, — говорит Ольга Валерьевна.

Администрация сада работала и работает с семьей мальчика. 26 сентября мама с Матвеем пошли на комиссию, которая определила, нуждается ли мальчик в обучении по программе спецобразования.

— С 27 сентября Матвей по решению комиссии и согласию законных представителей перешел в интегрированную группу в другое учреждение дошкольного образования, — рассказала Ольга Карпинская.

Мама: «Сказал только, что замерз»

Мама Матвея Татьяна в беседе с TUT.BY призналась, что очень переживает из-за произошедшего. Сейчас у семьи сложный период. В марте они вернулись в Пинск. До этого полгода жили «на районе». В райцентре Татьяна устроилась на работу уборщицей, живут в съемной квартире. Переезд в Пинск был вынужденным. Дело в том, что младшему брату Матвея из-за проблем со здоровьем необходимы медицинское наблюдение и регулярный массаж.

— А из деревни в город постоянно не наездишься, — вздохнула женщина.

Татьяна говорит, что Матвей — «немного сложный» ребенок, но ей с ним справляться легко.

До переезда сын в садик не ходил, был с мамой. Впервые в сад он пошел в Пинске:

— В садике он не хотел ни с кем общаться, игрушки разбрасывал. Он туда не очень хотел ходить.

Убегал Матвей не только от Галины Николаевны: от воспитательниц в предыдущей группе сада он, по словам мамы, тоже «бегал», но до сих пор территорию дошкольного учреждения не покидал.

Татьяна считает, что в «самоволку» сын уходит потому, что скучает по маме. В прошлом году Татьяне пришлось уехать с младшим сыном почти на два месяца в Брест на лечение. Матвей все это время жил с бабушкой. Мальчик скучал по маме и ждал, когда она вернется домой.

— Он все время ждал меня. Может, думал, что я его оставила. Поэтому я куда его ни отведу, он ни с кем не хочет оставаться, — рассказала мама.

18 сентября Матвей ушел за территорию садика без верхней одежды — в том, в чем был в группе. Мальчик дошел до остановки на улице Первомайской — оттуда мама с сыном обычно едут из сада домой. Там его заметила продавец цветочного магазина и забрала к себе в павильон.

— Она спросила, как его зовут, но он не ответил. Сказал только, что замерз. Она закутала его, напоила чаем и вызвала милицию, — говорит мама.

Сын до сих пор так и не объяснил маме, куда он в тот момент направлялся. Татьяна считает, что он ехал домой — дорогу знает.

27 сентября Татьяна отвела Матвея с младшим братом в интегрированную группу нового сада.

— Вроде бы пока все нормально. Старший до обеда плохо себя вел, а младший поспокойней, — рассказала мама.

На вопрос, как она относится к просьбам родителей из прошлой группы Матвея вернуть воспитательницу Галину Николаевну в ясли-сад № 1, Татьяна ответила:

— Пускай там сами решают.