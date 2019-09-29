В Минске задержали парня, который продавал насвай у входа в метро

Источник материала: Tut.by

В квартире минчанина нашли 2100 граммов насвая. Милиция пишет , что парень продавал некурительную табачную смесь у входа на станцию метро.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Первомайском районе Минска задержали 22-летнего парня. В его квартире нашли больше 2100 граммов насвая. Часть некурительной табачной смеси уже была подготовлена для продажи — расфасована в полиэтиленовые пакеты по 35 граммов. Также оперативники обнаружили у молодого человека весы и больше сотни пакетов для расфасовки.

Милиция установила, что молодой человек продавал насвай возле станции метро, один пакетик — по четыре рубля.

Парня могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.10 («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания») КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф от 10 до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных изделий, или административный арест.

Молодой человек уже не раз привлекался к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.