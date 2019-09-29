ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали парня, который продавал насвай у входа в метро

30.09.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В квартире минчанина нашли 2100 граммов насвая. Милиция пишет, что парень продавал некурительную табачную смесь у входа на станцию метро.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Первомайском районе Минска задержали 22-летнего парня. В его квартире нашли больше 2100 граммов насвая. Часть некурительной табачной смеси уже была подготовлена для продажи — расфасована в полиэтиленовые пакеты по 35 граммов. Также оперативники обнаружили у молодого человека весы и больше сотни пакетов для расфасовки.

Милиция установила, что молодой человек продавал насвай возле станции метро, один пакетик — по четыре рубля.

Парня могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.10 («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания») КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф от 10 до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных изделий, или административный арест.

Молодой человек уже не раз привлекался к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квартире минчанина нашли 2100 граммов насвая.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске родители борются за воспитателя, которая уволилась из детсада из-за сбежавшего ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика