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В Минске задержали парня, который продавал насвай у входа в метро
30.09.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В квартире минчанина нашли 2100 граммов насвая. Милиция
В Первомайском районе Минска задержали 22-летнего парня. В его квартире нашли больше 2100 граммов насвая. Часть некурительной табачной смеси уже была подготовлена для продажи — расфасована в полиэтиленовые пакеты по 35 граммов. Также оперативники обнаружили у молодого человека весы и больше сотни пакетов для расфасовки.
Милиция установила, что молодой человек продавал насвай возле станции метро, один пакетик — по четыре рубля.
Парня могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.10 («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания») КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф от 10 до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных изделий, или административный арест.
Молодой человек уже не раз привлекался к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.
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В квартире минчанина нашли 2100 граммов насвая.
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