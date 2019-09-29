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4 октября в Могилевском институте МВД пройдет День открытых дверей

30.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

4 октября в Могилевском институте МВД пройдет День открытых дверей

Уже в ближайшее время многим старшеклассникам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут их самые счастливые, яркие и интересные годы! В связи с этим 4 октября в Могилевском институте МВД пройдет День открытых дверей.

Вас ждет: обзорная экскурсия по институту; интерактивный тир; специальная полоса препятствий; выставка специальных средств и вооружения, используемых в деятельности сотрудников органов внутренних дел; демонстрация различных устройств и приспособлений из области криминалистической техники; творческая программа.

По интересующим вопросам обращаться в официальную группу Могилевского института МВД в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/mimvd либо по телефону 8(0222)71-96-04.

 

 
 
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Уже в ближайшее время многим старшеклассникам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут их самые счастливые, яркие и интересные годы!...
 
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