Источник материала: Кировец





Уже в ближайшее время многим старшеклассникам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут их самые счастливые, яркие и интересные годы! В связи с этим 4 октября в Могилевском институте МВД пройдет День открытых дверей.

Вас ждет: обзорная экскурсия по институту; интерактивный тир; специальная полоса препятствий; выставка специальных средств и вооружения, используемых в деятельности сотрудников органов внутренних дел; демонстрация различных устройств и приспособлений из области криминалистической техники; творческая программа.

По интересующим вопросам обращаться в официальную группу Могилевского института МВД в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/mimvd либо по телефону 8(0222)71-96-04.