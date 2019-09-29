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Второго октября гомельские пенсионеры могут бесплатно сходить в театр
30.09.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второго октября гомельские пенсионеры могут бесплатно сходить на спектакль,
Акцию в День пожилого человека организует областной драмтеатр.
Чтобы стать зрителем исторического детектива в двух действиях «Ваша сестра и пленница» по пьесе Людмилы Разумовской, на входе достаточно предъявить пенсионное удостоверение.
Начало спектакля — в 19.00.
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Чтобы стать зрителем исторического детектива в двух действиях «Ваша сестра и пленница» по пьесе Людмилы Разумовской на входе достаточно предъявить пенсионное...
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