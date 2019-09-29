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Второго октября гомельские пенсионеры могут бесплатно сходить в театр

30.09.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второго октября гомельские пенсионеры могут бесплатно сходить на спектакль, сообщает городской журнал «Белка».

Акцию в День пожилого человека организует областной драмтеатр.

Чтобы стать зрителем исторического детектива в двух действиях «Ваша сестра и пленница» по пьесе Людмилы Разумовской, на входе достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

Начало спектакля — в 19.00.

 
 
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Чтобы стать зрителем исторического детектива в двух действиях «Ваша сестра и пленница» по пьесе Людмилы Разумовской на входе достаточно предъявить пенсионное...
 
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