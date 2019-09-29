Спасатели в Минске помогли девочке, палец которой застрял в пластиковой игрушке

Источник материала: Tut.by

В столице спасатели помогли маленькой девочке, у которой палец застрял в игрушке. Об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Вечером 29 сентября на номер «101» позвонила женщина и сообщила, что ее внучке нужна помощь спасателей.

Четырехлетняя девочка засунула палец в пластиковую игрушку и не смогла его достать. Спасатели извлекли палец малышки из игрушки. Девочка не пострадала.

В воскресенье спасатели выезжали на помощь и к второкласснице в Костюковичах, что в Могилевской области. Девочка играла на улице и застряла между деревьями. Ногу ребенка зажало между стволами, девочке помогли сотрудники МЧС.