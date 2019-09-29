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Спасатели в Минске помогли девочке, палец которой застрял в пластиковой игрушке
30.09.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице спасатели помогли маленькой девочке, у которой палец застрял в игрушке. Об этом
Вечером 29 сентября на номер «101» позвонила женщина и сообщила, что ее внучке нужна помощь спасателей.
Четырехлетняя девочка засунула палец в пластиковую игрушку и не смогла его достать. Спасатели извлекли палец малышки из игрушки. Девочка не пострадала.
В воскресенье спасатели
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Вечером 29 сентября минчанка сообщила, что ее внучке нужна помощь спасателей.
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