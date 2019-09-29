ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели в Минске помогли девочке, палец которой застрял в пластиковой игрушке

30.09.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столице спасатели помогли маленькой девочке, у которой палец застрял в игрушке. Об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Вечером 29 сентября на номер «101» позвонила женщина и сообщила, что ее внучке нужна помощь спасателей.

Четырехлетняя девочка засунула палец в пластиковую игрушку и не смогла его достать. Спасатели извлекли палец малышки из игрушки. Девочка не пострадала.

В воскресенье спасатели выезжали на помощь и к второкласснице в Костюковичах, что в Могилевской области. Девочка играла на улице и застряла между деревьями. Ногу ребенка зажало между стволами, девочке помогли сотрудники МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 29 сентября минчанка сообщила, что ее внучке нужна помощь спасателей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пошло тепло! В Могилевской области начали включать отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика