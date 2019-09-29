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Пошло тепло! В Могилевской области начали включать отопление
30.09.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области начали включать отопление в квартирах. Официальной датой старта отопительного сезона жилфонда можно считать 27 сентября. В этот день глава области Леонид Заяц подписал распоряжение о включении отопления в районах области, исходя из местных условий. В Могилеве тепло в квартиры уже пошло, сообщили TUT.BY в облисполкоме.
Когда включат отопление в районах области, теперь, после распоряжения губернатора, зависит от решения городских и районных исполнительных комитетов, объяснил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могоблисполкома Дмитрий Смирнов. Но даже после команды на местном уровне батареи не станут теплыми единовременно во всех квартирах — это технически невозможно. Подключение происходит поэтапно.
Напомним, жилфонд начинают отапливать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 °С. Объекты социальный сферы — больницы, школы, детсады, библиотеки —
Напомним, что прошлый отопительный сезон в Могилевской области
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О начале отопительного сезона решение теперь принимают городские и районные исполкомы - глава области разрешил включать отопление исходя из погодных условий.
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