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Октябрь объявлен месячником по благоустройству и наведению порядка на земле

30.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Октябрь объявлен месячником по благоустройству и наведению порядка на земле

Уважаемые представители трудовых коллективов, люди, которые находятся на заслуженном отдыхе, молодежь!

Осень полноправно вступила в свои права и не за горами первые зимние бури. По сложившейся доброй традиции, октябрь объявлен месячником по благоустройству и наведению порядка на земле. Это значит, что каждому из нас необходимо приложить максимум усилий, проявить свою активную жизненную позицию и доказать в первую очередь самим себе, что мы – достойные хозяева земли, на которой живем, работаем, растим детей, возводим жилье и, конечно же, строим планы. А говорить о перспективе можно только в том случае, если для нас уже сегодня являются приоритетными комфортные условия проживания. Их фундаментом, основой с полным правом можно назвать чистоту.

Наведением порядка на ведомственных, закрепленных, придомовых территориях мы занимаемся не первый год и, бесспорно, за результаты в этом направлении можно искренне порадоваться. Вместе с тем, есть немало и моментов, требующих зоркого глаза настоящего хозяина и вмешательства его заботливых рук.
Нашего внимания требуют дворы и улицы, скверы и парки, места для отдыха и прибрежные зоны, поля и придорожные полосы, места захоронения родственников и воинов, боровшихся в свое время за независимость синеокой Беларуси. Во время месячника планируется очистить территории от мусора, при необходимости восстановить и отремонтировать ограждения, вырубить дикорастущую древесную поросль, убрать пожухлую траву.

Нисколько не умаляя заслуги прошлого, в Год родной земли не стоит ограничиваться только ими. Ведь именно в стремлении к совершенству, познании нового и заключается развитие нас, как настоящих властелинов той местности, где мы живем, работаем, воспитываем детей и внуков.

К участию в работах в рамках месячника по благоустройству и наведению порядка на земле приглашаем организации, трудовые коллективы, студентов, учащихся, людей, находящихся на заслуженном отдыхе, и самых маленьких жителей нашего района. Мы искренне верим, что совместными усилиями сможем навести порядок на родной земле и продемонстрировать свою неподдельную любовь к нашему краю, нашей родной Будакошелевщине.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА

 
 
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Уважаемые представители трудовых коллективов, люди, которые находятся на заслуженном отдыхе, молодежь! Осень полноправно вступила в свои права и...
 
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