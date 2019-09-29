Молодых специалистов посвятили в профессию

Источник материала: Газета Авангард

В центральной районной больнице стало доброй традицией посвящать молодых специалистов в профессию. В нынешнем году дружная семья медицинских работников пополнилась 24 молодыми специалистами, которые прибыли на Будакошелевщину после окончания высших и средних специальных учебных заведений.





В этот торжественный день много теплых и напутственных слов звучало в адрес молодых врачей и медицинских сестер, которым предстоит заботиться о здоровье жителей района.

– Этот праздник стал для нас традиционным. Мы рады приветствовать молодых специалистов, перед которыми готовы открыть дороги к профессиональному и карьерному росту, – отметила главный врач ЦРБ Жанна Евтухова. – Отныне вы являетесь частью нашего дружного коллектива, поэтому мы всегда готовы оказать вам всяческую помощь, быть мудрыми наставниками и достойным примером во всем. Уверена, каждый из вас уже ощутил всю полноту и ответственность когда-то принятого вами решения – связать свою жизнь с медициной. Вас ждет интересная и плодотворная работа. Будьте внимательны, терпеливы и милосердны к людям, обратившимся к вам за помощью, только так вы сможете добиться успеха, уважения среди коллег и признательности пациентов.





















Ольга ЧЕРНЯКОВА

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